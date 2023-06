Sebastián Viera no sería el único en salir del Junior: Carlos Bacca estaría alistando maletas

El Junior de Barranquilla sigue dejando de que hablar en el fútbol colombiano, pues luego de la sorpresiva salida de Sebastián Viera de las toldas tiburonas, se dio a conocer que la junta directiva del club en conjunto con Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez estarían buscando la salida de Carlos Arturo Bacca, teniendo en cuenta la temporada pasada del delantero.

En medio de la rueda prensa realiza en la sede Adelita de Char en Barranquilla, el entrenador antioqueño ratificó la información que se estaba rumorando en días anteriores, afirmando que la junta directiva estaría evaluando la continuidad del delantero, pues todo parece indicar que estaría sufriendo molestias físicas.

“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas, lo de él no es claro. Se habla de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, aseguró el DT del Junior de Barranquilla.

De igual forma, habló sobre la decisión que se tomó con Sebastián Viera, la cual ha dejado dolidos a todos los hinchas del Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que se convirtió en el jugador más ganador de toda la historia del equipo rojiblanco.

“Yo no se la monto a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si yo pensara en los ídolos, yo quisiera tener al ‘Pibe’ (Valderrama) y Víctor Pacheco, pero también se fueron”, aseguró el entrenador antioqueño.

De igual forma, agregó: “La gente habla mal de mí, porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”.

Juan Fernando Quintero continúa en Junior

Durante los últimos días se dio a conocer un rumor sobre una posible salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, generando suspicacia entre los aficionados. Con el fin de aclarar los rumores, Juanfer habló con la prensa y esclareció su futuro deportivo, asegurando que todavía tiene contrato con el equipo tiburón.

“Yo nunca he dicho que me voy (…) Yo estoy acá, si pasa otra cosa seguramente habrá otra noticia. Estoy feliz, tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar”, fueron las primeras palabras de Juan Fernando Quintero tras las preguntas de los periodistas sobre el futuro deportivo.

