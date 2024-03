¡La violencia se toma el FPC! Árbitro fue amenazado previo al juego Cali vs. Once Caldas

La violencia cada vez más comienza a tener un papel protagonista en el fútbol colombiano. Tras las amenazas que recibieron varios directivos de Atlético Nacional, Deportivo Cali, Once Caldas, entre otros, se comunicó en las últimas horas, que un árbitro fue amenazado previo a uno de los juegos más relevantes del fútbol colombiano en 2024.

El hombre que recibió estas amenazas fue Carlos Ortega, juez que fue designado para impartir justicia en el compromiso entre Deportivo Cali contra Once Caldas, un juego que más que pelear por los tres puntos, comenzará a definir el futuro de ambas escuadras en la presente temporada y lo que es la tabla de descenso del balompié nacional.

Ante la importancia de este juego y los diferentes escándalos que se han dado a conocer en el fútbol colombiano, en las últimas horas, apareció una pancarta que ha generado todo tipo de polémica en el FPC, pues allí Carlos Ortega recibió una amenaza directa de unos delincuentes que sostenían la pancarta.

Árbitro del fútbol colombiano fue amenazado

Por medio de las redes sociales comenzó a circular una imagen donde aparece la pancarta de la amenaza contra Carlos Ortega, la cual dice “ORTEGA PITA BIEN, TU FAMILIA TE ESPERA” fueron las palabras de las amenazas.

Este mensaje no puede ser por Dios, amenazas, no .

Vale recordar que Carlos Ortega volverá al ruedo en el fútbol colombiano durante el 2024, pues ya lleva más de ocho fechas que no fue tenido en cuenta por la Comisión Arbitral, quienes han estado a la expectativa de los escándalos arbitrales que se han generado en torno al balompié nacional.

“¡REAPARECE ORTEGA! El árbitro Carlos Ortega reaparece en el juego CALI vs. ONCE luego de 8 fechas de no pitar en Liga, es el 2.º partido que dirige en el torneo, el último juego que pitó fue Fortaleza vs. Patriotas. A Rojas, Jiménez y Patiño de milagro no los pusieron esta fecha”, aseguró José Borda.

Terna arbitral del juego entre Deportivo Cali vs. Once Caldas

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente Nro.1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente Nro.2: Jhon Parra – Meta

Cuarto Árbitro: Fernando Castellanos – Valle

VAR: María Daza – Norte

AVAR: Elkin Echavarría – Antioquia

