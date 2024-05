Minagricultura al presidente Petro: “Nos hemos propuesto lograr esta reforma agraria”

En las últimas horas se conoció la caída del PIB en Colombia, que significa un descenso económico para el país. Sin embargo, tras las cifras reveladas por el Dane este 15 de mayo, el presidente Gustavo Petro destacó que pese a estos resultados hubo un crecimiento importante en la agricultura del país.

“Estamos triunfando, sin cantar victoria, porque lo que creció fue la agricultura (…) el turismo extranjero”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado reconoció que hubo fallas en el último mes en los sectores de la industria y vivienda.

Gobierno no renunciará a la reforma agraria

La ministra de Agricultura aseguró públicamente que el Gobierno Nacional no va a renunciar a la reforma agraria:

Por más difíciles que sean las circunstancias, más necios vamos a ser en lograr esta reforma agraria.

Por otro lado, se refirió al rumbo de este articulado y señaló que la mejor estrategia fue no haber pasado por el congreso este proyecto: "Nosotros no esperamos el ir al Congreso para hacer una reforma legal, porque fue buena esa jugada, de poder avanzar con la reforma agraria; si no estaríamos como las otras reformas sociales que este país necesita, allá esperando, las manipulaciones".

RELACIONADO Alistan polémico decreto para promover movilización campesina y comités que defiendan la reforma agraria

La advertencia del presidente al Congreso sobre la reforma agraria

Frente a la estrategia a la que hizo mención la ministra Mojica, el presidente envió un contundente mensaje al Congreso: