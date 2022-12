¡No va más! Delantero del Junior de Barranquilla anunció su retiro del fútbol profesional

Luego de finalizar su participación en el segundo semestre del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla comenzó la conformación de la nómina para la próxima temporada, dando a conocer las primeras salidas del club, donde lastimosamente está Carmelo Valencia, jugador de 37 años que ha estado en el equipo tiburón en los últimos años.

Tras darse a conocer que no continuará en el Junior de Barranquilla, Carmelo Valencia tomó una fuerte decisión sobre su carrera deportiva, pues confirmó que se retira del fútbol profesional a pesar tener varias ofertas de clubes nacionales e internacionales, los cuales sondearon al delantero en los últimos días.

En conversaciones con Junior Play, el exjugador de Atlético Nacional, Santa Fe y Millonarios confirmó a todos sus seguidores que su carrera llegó a su final, dejando su nombre en la historia del fútbol profesional colombiano.

"Tenía en mi mente retirarme en Junior. Inicié mi carrera en Nacional, uno de los grandes del país y quería retirarme en otro grande, como Junior. Me da orgullo y felicidad. Tuve otras ofertas para continuar, pero creo que es hora de parar, son casi 20 años jugando a nivel importante. Creo que es importante dejar la imagen que uno quiere, si no puede salir mal", agregó el delantero que tuvo paso por la Selección Colombia.

🎙️• “Mi experiencia en Junior fue la mejor de mi carrera, y retirarme en un club como este, era el sueño que yo quería. A mis 38 años, no jugare más al fútbol”.



Carmelo Valencia, en @elambito. pic.twitter.com/lwVR5XNOVj — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) December 9, 2022

De igual forma, Carmelo Valencia informó a los medios de comunicación que por ahora su vida estará alejada del fútbol, asegurando que no tiene pensando ser director técnico, pues es consiente que es una tarea bastante difícil y su carácter no estaría a la altura para tener las riendas de club profesional.

"No hay una mínima posibilidad de que sea entrenador, es un puesto fuerte, manejar cabezas y egos es muy complicado. No soportaría eso. No tengo carácter para ello”, finalizó el exjugador del Junior de Barranquilla.

Estadísticas de Carmelo Valencia

Durante su carrera deportiva, ‘tutu’ disputó un total de 563 partidos, dejando como saldo 156 goles en todos los clubes por los que pasó. Los más relevantes fueron: Millonarios, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali y Newell’s de Argentina, donde tan solo estuvo una temporada.

En su palmarés, el delantero chocoano se consagró campeón con Atlético Nacional en el año 2007 del fútbol colombiano y levantó una Superliga con el Junior de Barranquilla en el 2020. Además de quedar dos veces como máximo goleador del FPC con Equidad Seguros en el 2012 y en el 2017.