"A Junior siempre lo llevaré en mi alma": Carta de Sebastián Viera, luego de atajar por 12 años en el club

El Junior de Barranquilla dio a conocer uno de los nombres que no estarán en la plantilla del técnico Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez para la próxima temporada y dejó sentimientos de tristeza entre los hinchas del cuadro ‘tiburón’.

La primera baja del cuadro ‘rojiblanco’ es la del arquero Sebastián Viera, quien se despide del Junior de Barranquilla, luego de haber defendido el arco durante más de 12 años, siendo ídolo de la institución y uno de los futbolistas con más títulos.

Luego de conocerse su salida mediante un comunicado, el guardameta publicó en sus redes sociales su carta de despedida.

“Llegué a Barranquilla sin imaginarme, que duraría tanto en una ciudad y un país que me hizo sentir como en casa, y que ahora se convirtió en mi hogar. Di a Junior lo mejor de mí, por más de 12 años. Alegrías, altibajos, momentos difíciles, pero siempre con toda la profesionalidad, disciplina y lealtad defendí el arco rojiblanco”, mencionó el uruguayo.

Declaraciones del guardameta

“Espero dejarles con todo el honor una imborrable huella en este club, donde coseché muchos momentos, entre ellos: 638 partidos jugados, 487 en Liga, 45 en Copa Libertadores, 46 en Copa Sudamericana, 6 en Superliga, 13 goles y 7 títulos. Estos tatuados en mi piel y mi corazón por siempre”, dijo el guardameta.

Sobre su salida, el club no dio explicaciones y el jugador tampoco dio a conocer los motivos específicos.

“Hoy, 1 de junio de 2023 con mucha melancolía anuncio que ese número 1 de Junior y capitán ya no será más Sebastián Viera. Les deseo muchos éxitos y alegrías en los años venideros. Adiós Junior, son especiales. Gracias por tanto, marcaron mi vida para siempre”, recalcó el portero.

Con sentimientos de gratitud hacia los directivos e hinchada, se despidió Sebastián Viera.

“Quiero agradecer de manera especial a toda la familia Char, quienes me abrieron las puertas y me dieron toda la confianza. A mis compañeros, dirigentes, colaboradores que permitían que nuestro trabajo fuera el mejor y sobre todo, a la hinchada, que me dieron todo su apoyo y cariño siempre”.

Mensaje de despedida de Viera

En su mensaje de despedida, el arquero de 40 años no mencionó su futuro futbolístico y recalcó que los colores del Junior lo seguirán a todas partes.

“No les digo adiós, porque un adiós significa irse e irse significa olvidar, y a Junior siempre lo llevaré en mi alma. ¡Gracias! Con todo el amor, Sebastián Viera”, finalizó.