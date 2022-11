¡Batacazo! Arabia Saudita sorprende en Catar 2022 ganándole a Argentina en el debut

No, no es una ilusión, un espejismo y ni mucho menos un error. Arabia Saudita le ganó 1-2 a Argentina en el debut del grupo C en Catar 2022 de manera sorpresiva y remontando el resultado en el segundo tiempo.

Aunque la 'albiceleste' comenzó el partido imponiendo condiciones, al mundo del fútbol le sorprendió la manera seria y atrevida con la que salió el conjunto árabe al terreno de juego. Aplomado, bien parado, con presión alta y intenso en ataque con mucha velocidad y asfixiando la salida de los defensores y mediocentros sudamericanos.

Pero Argentina también apeló a su buen juego y con toques en corto y buenas asociaciones, pudieron aproximarse varias veces sobre el área rival, sobre todo en el comienzo del compromiso, en donde llegaron a abrir el marcador apenas al minuto 10 con un penal sancionado por el VAR.

Esta jugada trajo la primera polémica del juego. Saud Abdulhamid jaló de la camiseta a Leandro Paredes en un cobro de tiro de esquina y el volante se cayó al suelo apenas sintió el contacto. El árbitro fue advertido, revisó la jugada y sancionó penal. Lionel Messi se hizo cargo del cobro y no falló.

Luego, el ataque de Argentina siguió avasallante y la defensa de Arabia Saudita empezó a abrirse como un grifo. Lautaro Martínez y de nuevo Messi anotaron, pero sus goles fueron invalidados por el VAR por leves fuera de lugar.

Ráfaga de goles para Arabia Saudita

El segundo tiempo tuvo un cambo de 180 grados. Los árabes salieron a la cancha con una presión aún más intensa para recuperar el balón tras perdida de manera inmediata e ir en busca del arco rival por medio del juego directo, lo que expuso una defensa argentina más lenta y mal posicionada.

Al 48, Saleh Al-Shehri anotó el gol del empate con una muy biena definición que dejó a 'Dibu' Martínez sin nada qué hacer, pero a los cinco minutos, al 53, Salem Al-Dawsari le puso el moño al batacazo con un verdadero golazo tras una acción individual al estilo 'maradoniano' y luego una definición a la altura de la élite de un mundial.