Brasil 'hundió' a Chile con un golazo agónico de Luiz Henrique: vea el resumen del 1-2

Este jueves 10 de octubre, la Selección de Chile recibió a su similar de Brasil para disputar un partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cuando parecía que se iban a repartir los puntos, Luiz Henrique le dio un triunfo agónico a la 'canarinha'.

Los comandados por Ricardo Gareca estaban urgidos de una victoria luego de haber perdido sus últimos tres compromisos (1-2 vs. Bolivia; 3-0 vs. Argentina y 1-0 vs. Ecuador), por lo cual tuvieron un arranque 'explosivo' en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Instantes después de que se cumpliera el primer minuto, Eduardo Vargas aprovechó un gran centro de Felipe Loyola y venció el arco custodiado por Ederson Moraes. ¡Júbilo entre la afición 'roja'!

Igor Jesus y Luiz Henrique 'hundieron' a Chile

Después del gol, Chile intentó defender el resultado pero sus esfuerzos fueron insuficientes. Al 45+1', Savinho se quitó la marca de un rival y envió un buen centro al área. Igor Jesus, quien atraviesa un gran momento deportivo en Botafogo, le ganó la posición a sus marcadores y vulneró la portería defendida por Brayan Cortés.

En el segundo tiempo, la 'verdemarela' tuvo buenas oportunidades para lograr la remontada; sin embargo, le hizo falta precisión en la definición. Rodrygo protagonizó buenos ataques y Raphinha anotó el 1-2, pero el juez de línea detectó un fuera de lugar del atacante del Barcelona y se anuló el gol. Sin embargo, cuando todo parecía escrito, Luiz Henrique aprovechó una asistencia de Bruno Guimarães y silenció a Ñuñoa.

¿Cuándo vuelven a jugar Chile y Brasil por Eliminatorias?

Chile, que se estancó en la novena posición, visitará a Colombia en la décima jornada. Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre en el Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 3:30 p. m.

Ese mismo día, los comandados por Dorival Júnior recibirán a Perú en el Arena BRB Mané Garrincha. Ese duelo comenzará a las 7:45 p. m.