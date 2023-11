Empieza 'operación limpieza' en Santa Fe: revelan primera salida para el 2024

En Independiente Santa Fe ya empiezan a tomar decisiones tras el golpe de la eliminación de la liga BetPlay. Por segunda vez consecutiva, el 'cardenal' no jugará cuadrangulares, por lo que los directivos piensan en el futuro inmediato para cambiar esa negativa senda.

La primera decisión que se había dado a conocer este martes 31 de octubre, fue la de enviar anticipadamente a vacaciones al plantel entero, excepto a tres jugadores (Hugo Rodallega, Harold Rivera y Yilmar Velásquez). Esto armó una gran controversia luego de que Acolfutpro denunciara que esa decisión se tomó arbitrariamente y que jugaría en contra del espíritu deportivo, al darle ventaja Once Caldas en el último partido del 'todos contra todos'.

Sumada a esa noticia, este miércoles se conoció otra que seguro hará ruido en la hinchada de Santa Fe. Aunque todavía falta una fecha para terminar la participación del club en 2023, la mente está puesta en la siguiente temporada. En esa línea, el entrenador Pablo Peirano trabaja de la mano de Eduardo Méndez y el resto de la directiva para confeccionar la nómina del 2024.

Christian Marrugo no seguirá en Santa Fe

Antes de empezar en el plan de contrataciones, el 'león' trabaja en los jugadores que no continuarán en el proceso, y el primero en confirmarse en Christian Marrugo. El propio volante anunció que ya le comunicaron que su contrato que vence en diciembre no será renovado al no entrar en los planes de Peirano para el siguiente año.

"Queda el sinsabor de que no pude llegar a una final con el equipo o conseguir algo (...) Me acerqué a hablar con el presidente y me dijo que no me iban a tener en cuenta para el siguiente semestre. Me dijo que había tomado la decisión el cuerpo técnico que está ahora y listo. Ya uno más o menos sabía, también por el año que tuvimos, donde no se dieron las cosas. Siempre pasa que cuando no se consiguen los logros tiene que haber cambios", afirmó el jugador en diálogo con Caracol Radio.

¿Marrugo se retirará del fútbol?

A sus 38 años, Christian Marrugo deja el décimo equipo por el que ha pasado en su larga carrera y lo que se debe preguntar hoy es si continuará o no jugando profesionalmente. No obstante, dejó ver lo que busca para su futuro inmediato.

"Dios me dirá dónde y el equipo que lo esté buscando a uno ya nos mostrará cuál es la mejor opción. Hay que esperar. Siempre mis ganas van a ser en Medellín, el primero será ese siempre. Pero sabemos que esto es futbol y hay que esperar a ver qué sucede", completó.

De esta manera, Christian Marrugo le pone punto final a su segunda etapa en Independiente Santa Fe. La primera había sido entre 2006 y 2007. Desde su llegada en enero de 2023, jugó 43 partidos con un balance de dos goles y seis asistencias.