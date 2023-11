"Falta a la verdad": Santa Fe responde con dureza a denuncia de Acolfutpro

En Independiente Santa Fe no hay ningún día que pase con entera tranquilidad últimamente. Si no fuera suficiente con el pésimo momento deportivo que traviesa el club tras la segunda eliminación consecutiva de cuadrangulares, los problemas directivos siguen apareciendo.

Este martes 31 de octubre, Acolfutpro emitió una carta en la que denuncia públicamente que la institución, sin previo aviso, envió a vacaciones anticipadas a todo su plantel, a excepción de tres jugadores, aún sin terminarse el calendario del 'todos contra todos' en la liga BetPlay.

Esto, según la entidad que protege los derechos de los futbolistas, no solo es una violación al contrato laboral de los jugadores, sino también una falta al juego limpio del fútbol, pues significa que la última fecha tendrá que jugarla con el plantel juvenil en casi su totalidad, lo que le daría una ventaja deportiva a Once Caldas, que, casualmente tiene la necesidad de sumar puntos en este juego en su lucha por no descender el próximo año a segunda división.

Santa Fe le respondió a Acolfutpro

Horas más tarde, Santa Fe, en cabeza de su presidente Eduardo Méndez, respondió a Acolfutpro con un comunicado en el que niega rotundamente dichas aseveraciones y argumenta que las vacaciones anticipadas a sus jugadores fueron acordadas previamente.

"El comunicado publicado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), falta a la verdad, toda vez que, INDEPENDIENTE SANTA FE propuso a varios jugadores tomar su periodo de vacaciones, propuesta que varios aceptaron con excepción de uno, caso en el cual se negoció de manera que las vacaciones se ajustaran a sus necesidades",

"ACOLFUTPRO miente cuando manifiesta que solo a tres jugadores de la plantilla se les dejó por fuera de la propuesta de disfrute de vacaciones", añadió.

Rodallega, Rivera y Velásquez, los que siguen entrenando en Santa Fe

En las últimas horas se conoció que los tres futbolistas que continúan trabajando en la sede deportiva de Santa Fe son Hugo Rodallega, Harold Rivera y Yilmar Velázquez. En cuanto a las acusaciones por falta al juego limpio para el partido contra Once Caldas, el club argumentó que nunca ha tenido infracciones a este principio.

"Así mismo, consideramos que de manera irrespetuosa e irresponsable se hacen llamados a cumplir con el FAIR PLAY en situaciones como esta, cuando generalmente la Asociación brilla por su ausencia ante acusaciones graves de afectación a este principio competitivo en contra de sus afiliados", sostuvo.

Por último, Santa Fe invitó a Acolfutpro a tomar acciones legales en caso de contar con pruebas de lo denunciado, insinuando que solo se trata de una acusación sin fundamentos.