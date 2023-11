Iván Valenciano: “Hay entrenadores que toman vino, el que tiene que cuidarse es el deportista”

Luego de la polémica por su arresto en Estados Unidos tras un choque con su automóvil, Iván René Valenciano habló desde Miami en exclusiva con NTN 24 y habló sobre los hechos.

Así fue como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol colombiano detalló lo sucedido: “Fue un accidente tránsito, en el cual estuve con mi familia. Estuvimos en un asado como hasta las 5:00-6:00 de la mañana y luego salí a echar gasolina. Fue un descuido mío. Antes de que me preguntes, sí había tomado alcohol. Y bueno, en ese momento, pienso que el carro va a cruzar, y no, sigue derecho, y ahí tuvimos la colisión”.

Sobre si se arrepiente o no, dijo: “Lógico que te arrepientes de las cosas que pasan, pero ninguno estamos exento de eso. Es una responsabilidad de parte mía. Estamos en un proceso con la Corte, que igual tenemos que cumplir, y en lo personal me va a ayudar mucho y como experiencia queda que, por más que tengas un compromiso, que tengas una urgencia, espérate, repósate o manda a alguien que le ponga gasolina a tu carro y no cometas el error que yo cometí”.

Por orden de un juez, usted va a tener que entrar en un proceso de rehabilitación, ¿cree que es necesario, que lo necesita y que le va a beneficiar?

Si es estar un proceso de rehabilitación un año, en lugar de estar en una cárcel, lógico que lo tienes que hacer. Primero, porque te beneficias tú, y, segundo, porque si sabes que cometes un error de vuelta estando en ese plan, vas a entrar a la cárcel no por un día, sino por uno o dos años, y quien sabe si hasta más... sufrirían mis personas cercanas.

No es el primer incidente que tiene en relación con la ingesta de alcohol…

Acá es el primero que tengo. El que tuve en Colombia fue hace 15 años.

¿Qué les podría decir a los niños que usted entrena sobre los riesgos del alcohol?

Creo que más allá de los niños que uno entrena, que es una cosa que no tiene nada que ver, porque yo creo que la formación va en la casa. Si el niño ve que el padre es alcohólico o drogadicto, seguramente seguirá por ese camino. No lo va a hacer porque el entrenador que él tiene lo haga, porque hay entrenadores que toman vino. Hay entrenadores que tienen una vida social normal: el que tiene que cuidarse es el deportista, es el que tiene que hacer las cosas de la mejor manera.

¿Usted tiene un problema de alcoholemia?

No, porque duré cinco años sin licor. Y me tomo unos tragos un día que decido que estaba bien y pasa lo que pasa. Ninguno estamos exento de eso. No quiere decir que eso está bien, porque está mal, y tienes que asumir lo que la ley impone.

Valenciano: “No tengo problema con mis papeles”

Iván René Valenciano afirmó: “No tuve ningún cargo, no tuve que pagar ninguna fianza, entré en un programa, no tengo ningún problema con mis papeles”.

“Mi vida sigue normal. Lo único que me ha dicho el juez es que no puedo manejar, que tengo que estar en un programa (…) Pero de resto todo, una vida normal”, agregó el exjugador profesional.

Usted dijo que hubo algo que le ofendió en redes sociales y por eso decidió dar la cara…

Fue el tema de los papeles, que la gente piensa que estoy ilegal acá, y no, tengo mis documentos en regla.

¿Tuvo que pasar la noche en la cárcel?

Pasé la noche en la cárcel. Fue bastante complicado, pero ya pasó. Es una experiencia nada cómoda, bastante dura. Por eso de acá en adelante es manejarte de la mejor manera. (…) Me sorprendió la noticia cuando salió para Colombia, porque nunca me lo imaginé. O sea, que sigo siendo importante.