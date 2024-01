Estremecedora confesión de infidelidad de referente de Manchester City: "Es una muerte lenta"

A lo largo de la historia se ha vuelto paisaje ver a futbolistas involucrados en casos de indisciplina y controversia asociados con fiestas, alcohol y mujeres, principalmente esto último. Si bien a la gran mayoría de jugadores se les ve acompañados de una pareja, no faltan los rumores sobre supuestas infidelidades.

El último caso que ha acaparado la atención mundial tiene que ver con Kyle Walker, el reconocido lateral derecho del Manchester City que en diciembre se conoció que se separó de su esposa Annie Kilner al descubrirse que iba a tener un segundo hijo con su amante, Lauryn Goodman. La noticia causó un 'boom' mediático en Inglaterra, pues se trata de uno de los jugadores británicos con más escándalos en el último tiempo, y este nuevo lo ponía otra vez en el ojo del huracán.

Kyle Walker habla de la infidelidad a su esposa

Después de recibir muchas críticas, Walker rompió el silencio en una sincera y muy dura entrevista con el diario The Sun y en la que se mostró bastante arrepentido por el dolor que le está causando a Kilner, a quien considera "mi alma gemela".

"Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella... le hizo esto... Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", dijo.

"Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos", apuntó.

La noticia del nacimiento del segundo hijo de Walker con su amante se dio en un momento delicado, pues su esposa estaba embarazada y decidió no contarle, por lo que cuando se reveló públicamente la tomó por sorpresa y eso, según relata el jugador, "fue una muerte lenta para mí y para Annie".

Además de aceptar sus errores y pedir perdón, el lateral de 33 años reconoció que su problema de infidelidad lo debe tratar con ayuda profesional. "Necesito descubrir por qué hice esto y por qué se produjeron situaciones. Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo", dijo.

Walker confiesa oferta del Bayern para escapar de la realidad

Hace unos meses, Kyle Walker sonó para ser transferido al Bayern Múnich y al respecto reveló que fue un deseo suyo, pero no por cuestiones deportivas, sino por escapar de la ola de críticas y del 'boom' mediático que se generó en Inglaterra con este escándalo.

"Traté de escapar. ¿Quería irme del City? No, por supuesto que no. Somos el mejor equipo del mundo en este momento. Pero era una oportunidad de alejarme de Inglaterra y atención de los medios", confesó.

Por último, Walker agradeció el respaldo que ha recibido de parte de Pep Guardiola durante estos escándalos, pues ha entendido que más que por indisciplina propia, sufre de un problema que debe ser tratado profesionalmente.

"Guardiola no sabía lo que estaba pasando. No quería decírselo porque no quería que pensara que no estaba mentalmente allí. No puedo agradecerle lo suficiente por la comprensión y la confianza que ha demostrado en mí durante cuatro años", expuso.