¿Preocupación? Se dio a conocer el parte médico de Linda Caicedo

Durante el fin de semana, Linda Caicedo dejó preocupados a varios hinchas de la Selección Colombia y al todo cuerpo del combinado patrio, luego de que la delantera de la tricolor tuviera que salir del terreno de juego frente a Tanzania por algunas molestias físicas.

En el juego de cuartos de final del torneo internacional, la colombiana se quejó de un golpe en el pie izquierdo, luego de disputar una pelota con una rival, haciendo que las alarmas se prendieran en el cuerpo técnico de Carlos Paniagua, pues la delantera salió cojeando del terreno de juego y con muestras de mucho dolor.

Luego del partido del sábado, se dieron a conocer los resultados de los exámenes médicos que se realizaron a la jugadora colombiana, dando un parte de tranquilidad a los hinchas y directivos, pues todo parece indicar que la jugadora podrá estar sin ningún problema en el juego de las semifinales frente a Nigeria.

Según dio a conocer el diario El Tiempo, la goleadora sufrió un golpe en uno de sus dedos, donde había sufrió una lesión anterior, motivo por el cual, tuvo que salir del terreno de juego, pero después de los exámenes realizados, se dictaminó que no tiene ningún compromiso óseo en la extremidad y podrá estar en el partido de la semifinal.

“A Linda Caicedo no se le tomó ninguna placa radiográfica, luego del golpe en un dedo que tenía una lesión anterior, pero que no le impedirá jugar este miércoles contra Nigeria la semifinal del Mundial”, aseguró el medio en mención.

Desde el inicio de la cita mundialista, la jugadora de la Selección Colombia ha asumido un rol importante dentro del equipo de Carlos Paniagua, pues a pesar de su corta edad, su trayectoria deportiva la pone como una de las referentes para sus compañeras, ganándose la admiración y el respeto del equipo de toda la plantilla del combinado patrio.

En la actualidad, Linda Caicedo ha convertido tres goles con el equipo cafetero durante el Mundial de India y se ubica como una de las goleadoras del torneo internacional junto a Loreen Bender (Alemania), Charlotte Ruth Kohler (Estados Unidos).

Linda Caicedo doing what she does best. 🔥



Four goals in four games for the young Colombian. 😮‍💨@FCFSeleccionCol | #U17WWC pic.twitter.com/oLYvaGWaT6