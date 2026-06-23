Segundo banderazo histórico de la Selección Colombia en México: así se vivió el furor en las calles

Hay gran emoción y expectativa por el que será el segundo partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, pues miles de colombianos ya se encuentran en Guadalajara para celebrar la fiesta del fútbol que empieza horas antes de que se haga oficial el pitazo del evento.

Por supuesto, la reunión de toda la fanaticada ya ha desatado amplio impacto entre la comunidad mexicana, quienes desde el primer partido de la tricolor han exaltado la euforia, alegría y entusiasmo de la fiesta colombiana para este Mundial.

Así celebraron los hinchas colombianos en Guadalajara

La ubicación de los dos primeros partidos ha generado que miles de colombianos hayan tenido la oportunidad de ver a la tricolor debutando en lo que ya ha sido considerado como la Copa del Mundo más grande hasta ahora.

Por esto, la hinchada amarilla es viral en redes sociales ya que han llevado la fiesta nacional a Guadalajara en donde se concentraron miles de aficionados en las calles con el objetivo de llamar la atención de los futbolistas, quienes rápidamente se percataron de la ola de fans que se concentró a las afueras de su hotel.

Por supuesto, la emoción no se hizo esperar ya que algunos futbolistas de la Selección salieron al balcón del Grand Fiesta Americana para observar la parranda que todos sus compatriotas generaron con tambores, instrumentos, música, banderas, silbatos, juegos pirotécnicos, entre otras muestras que dejaron clara la presencia de la ola amarilla.

Las expectativas están más altas que nunca, pues proyecciones hechas por inteligencia artificial ya han generado resultados positivos para la tricolor. El pronóstico ha sido claro, la Selección tendrá que ganar el encuentro deportivo contra el Congo para poder disputar con tranquilidad su próximo partido contra Portugal.

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¿A qué hora y en dónde ver el partido de Colombia contra el Congo?

El encuentro deportivo del combinado nacional contra la República Democrática del Congo se disputará hoy martes 23 de junio a las 9:00 p.m. desde el Estadio Akron en Guadalajara.

Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión completa del partido EN VIVO por el Canal RCN, la aplicación oficial, YouTube y TikTok.