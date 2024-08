Colombianos en París 2024: prográmese con los nuestros este domingo 4 de agosto

Colombia ha recibido duros golpes en los Juegos Olímpicos 2024 este sábado 3 de agosto con la eliminación de la boxeadora Ingrid Valencia y la dolorosa caída de la selección femenina en los cuartos de final frente a España, pero los nuestros seguirán entregándolo todo este domingo en diferentes competencias que usted podrá ver a través del Canal RCN.

Desde el Canal RCN estaremos transmitiendo las principales competencias donde habrá acción colombiana a partir de las 5:00 a.m. (horario de Colombia) con la ilusión de que la primera medalla de estos Juegos Olímpicos para el país llegue pronto.

Entre los deportistas que estarán participando este domingo se destaca la presencia de Anthony Zambrano, quien ya es medallista olímpico y sueña con poder volver a protagonizar ahora en estos Juegos de París 2024.

Colombia parece estar lejos de su primera medalla en estos Olímpicos y se han despedido atletas con los que se contaba una mejor participación a lo largo de estas justas. La dolorosa eliminación de la selección femenina terminó de con las esperanzas de un grupo que prometía más en esta competencia.

Agenda de los colombianos en París 2024 este domingo

Santiago Arcila – Tiro con arco 5:00 a.m.

Mayra Gaviria – Atletismo 5:00 a.m.

Arnovis Dalmero – Atletismo 5:00 a.m.

Victor Bolaños – Vela 5:13 a.m.

Paula Patiño – Ciclismo 7:00 a.m.

Anthony Zambrano – Atletismo – 12:05 p.m.

Otras competiciones

Entre las competiciones más destacadas que se llevarán a cabo este domingo y que no tendrán presencia colombiana está la final del tenis masculino entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic (7:00 a.m.). El juego entre Alemania y Estados Unidos en el baloncesto femenino (10:10 a.m.) y la gimnasia artística desde las 8:00 a.m.