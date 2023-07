Cuadrado, Mina y los demás colombianos que no renovaron contrato y buscan equipo

Es oficial: este sábado abrió el periodo de transferencias en Europa, por lo que ahora sí se espera que la bolsa de jugadores empiece a moverse con fuerza, sobre todo en aquellos que están buscando un cambio de aires para volver a tener mayor protagonismo.

Ese es el caso de varios futbolistas colombianos, quienes esperan recibir ofertas en los próximos días para definir pronto su futuro y empezar un nuevo ciclo antes del inicio de la pretemporada, para así estar a tope cuando comience la competencia oficial.

La apertura del periodo de transferencias se da justo un día después de la finalización de muchos contratos alrededor del mundo. Lo que significa que muchos futbolistas quedaron en libertad de acción para negociar su contratación con cualquier equipo, y esa es la situación de varios miembros importantes de la Selección Colombia.

Jugadores colombianos que terminaron contrato

Quizás, el más significativo es el de Juan Guillermo Cuadrado, quien no llegó a un acuerdo con la Juventus para la extensión del vinculo a pesar de existir la intención por parte del equipo italiano, pero con condiciones no favorables para el antioqueño. Todavía no hay una palabra dicha en su futuro, pero parece ser que lo más seguro es que continúe su carrera en el fútbol árabe.

En la lista sigue Yerry Mina, que le dijo adiós a Everton tras cinco temporadas. Las continuas lesiones fueron determinantes para que los 'toffees' decidieran no renovar el contrato, por lo que el defensor ahora escucha ofertas. De acuerdo a Fabrizio Romano, Mina cuenta con una propuesta del Besiktas y otra de Fulham, pero también tiene interés de Lens, Bologna y Granada.

El que podría recalar en el fútbol inglés, de hecho en Everton, es Alfredo Morelos. El 'búfalo' terminó contrato con Rangers y tras varios fichajes frustrados a ligas de mayor importancia en Europa, decidió no aceptar la oferta de renovación y ahora busca el anhelado salto de su calidad en su carrera a pesar de no haber tenido la mejor temporada en Escocia.

Tras tener un gran pasado en Inter de Milán y un breve paso por Barcelona, la carrera de Jeison Murillo ha venido en picada. En la última temporada tuvo muy pocas oportunidades en Sampdoria y ahora busca un nuevo club, pero su destino es totalmente incierto. Otro caso es el de Roger Martínez, que no renovó con América de México en medio de una polémica grande y a pesar de contar con interés formal de Boca Juniors desde hace mucho tiempo, decidió bajar el pulgar para regresar a Europa.

James Rodríguez, en el limbo

Por último, no hay que olvidar el caso de James Rodríguez, que está sin equipo desde hace casi tres meses y sigue sin resolver su futuro. Besiktas, Galatasaray, Crystal Palaece, Botafogo y Boca Juniors han surgido como opción, pero todavía no hay nada claro en su futuro. Lo único cierto es que su deseo es continuar en Europa.