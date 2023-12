Copa América: la vez que la Selección Colombia casi llega a semifinales anotando un solo gol

La Selección Colombia está ilusionada con conquistar la Copa América 2024 y Néstor Lorenzo tiene plena confianza en sus dirigidos. La 'amarilla' compartirá grupo con Brasil, Paraguay y Concacaf 6 (Honduras o Costa Rica). Hace ocho años, el combinado nacional disputó este certamen en tierras chilenas y estuvo cerca de clasificarse a las semifinales, habiendo anotado un solo gol. Acá le damos detalles de la increíble anécdota.

José Néstor Pékerman y Lorenzo llegaron a Chile a principios de junio de 2015 para disputar su primera Copa América con la 'tricolor'. El año anterior, habían llevado al combinado nacional a sus primeros cuartos de final de un Mundial, donde habían sufrido una dolorosa eliminación contra Brasil, los locales. Por esta razón, tenían el anhelo de 'sacarse la espina' y dar la vuelta olímpica en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

A pesar de que Colombia había tenido una excelente producción goleadora en la cita orbital brasileña (3-0 vs. Grecia; 2-1 vs. Costa de Marfil; 4-1 vs. Japón; 2-0 vs. Uruguay; 1-2 vs. Brasil), ese no fue el caso en la edición 44 de la Copa América.

La Selección Colombia sufrió en los grupos de la Copa América 2015

La 'tricolor' debutó contra Venezuela, en el partido que parecía ser el mas accesible del Grupo C. Sin embargo, la 'vinotinto' dio la sorpresa en el Estadio El Teniente y se impuso por 0-1 gracias a un solitario gol de Salomón Rondón. En la segunda jornada, Colombia estaba obligada a vencer a Brasil, su 'verdugo' en el Mundial. En un partido 'picante' en el que se fueron expulsados Carlos Bacca y Neymar, el combinado nacional ganó 1-0 con una anotación de Jeison Murillo. Ese fue el único festejo colombiano en el certamen.

Los dirigidos por Pékerman cerraron el grupo con un empate 0-0 contra Perú y clasificaron a los cuartos de final como uno de los mejores terceros.

Colombia casi elimina a Argentina en la Copa América 2015

En cuartos de final, Colombia se cruzó con la 'albiceleste', que venía de ser finalista en el Mundial de Brasil 2014. El partido terminó empatado 0-0 y el semifinalista se definió en la tanda de penaltis. James Rodríguez, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado anotaron los primeros tres cobros. Lionel Messi, Ezequiel Garay y Éver Banega hicieron lo propio para Argentina.

Luis Fernando Muriel erró el cuarto remate, Ezequiel Lavezzi le ganó el duelo a David Ospina y Colombia quedó en una situación apremiante. Edwin Cardona anotó con suspenso, pues Sergio 'Chiquito' Romero estuvo a punto de finiquitar la serie. Lucas Biglia tenía la clasificación en sus manos y su disparo se fue desviado.

Camilo Zúñiga no pudo ponerle presión a Marcos Rojo, quien también terminó errando su penalti. Jeison Murillo, el goleador contra Brasil, la mandó a 'las nubes' y Carlos Tévez le dio el 'tiquete' a los dirigidos por Gerardo Martino.