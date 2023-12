Néstor Lorenzo analizó el grupo que le tocó a Colombia en la Copa América 2024: "Es difícil"

El jueves pasado, se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024. A la Selección Colombia le tocó el Grupo D, el cual compartirá con Brasil, Paraguay y Concacaf 6 (ganador de Honduras vs. Costa Rica). Néstor Lorenzo detalló la dificultad de cada uno de los rivales y señaló la importancia de empezar ganando contra los 'guaraníes'. El estratega argentino quiere darle la segunda conquista a la 'tricolor' y está expectante al inicio del torneo, el próximo 20 de junio.

El pasado 16 de noviembre, Colombia venció por primera vez a la 'verdeamarela' por Eliminatorias Sudamericanas. Gracias a un espectacular doblete de Luis Díaz, el combinado nacional pudo cortar esa 'sequía' de victorias por dicho certamen clasificatorio y ahora se reencontrarán en la fase de grupos de la Copa América. Los dirigidos por Lorenzo tendrán que apuntarle al primer puesto de la zona para evitar, potencialmente, a Uruguay en los cuartos de final.

"Es un grupo difícil. Brasil es un equipo que uno quiere evitar, como Argentina, con tradición copera, con excelentes jugadores", empezó diciendo el ex entrenador de Melgar, quien también reconoció el nivel de la 'albirroja'. "Van mejorando", fueron las palabras del ex AT de José Néstor Pékerman para referirse al combinado que dirige Daniel Garnero. Por último, sobre Honduras o Costa Rica, dijo que "son equipos que dan batallas".

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre los estadios de la Copa América 2024?

La Selección Colombia empezará su recorrido en Houston, viajará a Glendale y terminará la fase de grupos en Santa Clara. Lorenzo analizó esta ruta y le mandó un mensaje a la afición colombiana.

"Nos vamos más del centro para el oeste, más calor, un calor más seco, esperemos que haya colonia de colombianos como hay acá (Miami). Aquí teníamos en esta zona garantizado el acompañamiento de los colombianos, pero yo creo que van a viajar. Hubiéramos preferido la costa este porque tenemos más colombianos acá, pero hay que adaptarse, hay que viajar y esperar que nos puedan acompañar", sentenció el ex jugador de la Selección Argentina.

Néstor Lorenzo y la relevancia de empezar ganando en la Copa América

"En cualquier competencia el primer partido es muy importante", dijo el DT de Colombia. Recordemos que la 'amarilla' debutará contra Paraguay (24 de junior) en el NRG Stadium, de Houston.