El ‘Pibe’ contundente previo al debut de Colombia en Copa América: “No hay que tener miedo”

Este lunes 24 de junio, la Selección Colombia tendrá su primer reto en la Copa América edición 2024. El combinado nacional culmina detalles para lo que será el compromiso contra la Selección de Paraguay, en donde se espera que los dirigidos por Néstor Lorenzo comiencen con pie derecho su camino con rumbo a la obtención del segundo título para la ‘Tricolor’.

Ante la ilusión que se ha armado por el segundo título de la Selección Colombia, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, referente del combinado nacional en toda su historia, hizo referencia a lo que será el compromiso contra los guaraníes, además de lo que será el camino de la ‘tricolor’ en el torneo internacional, en donde además se ha ganado un favoritismo para quedarse con el trofeo.

Carlos Valderrama fue directo sobre el debut de la tricolor en la Copa América

En conversaciones con Win Sports, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se refirió a que será el primer partido de la Selección Colombia contra Paraguay, dejando claro que es un partido importante para las aspiraciones del equipo tricolor, pero que no se debe tener miedo para enfrentar la Copa América.

“No se debe tener miedo. Esto es fútbol y el equipo está jugando bien, pero no se debe tener miedo de nada (…) Nosotros no somos menos que nadie, tenemos un gran equipo y no hay que tener miedo. Si la gente nos da como favorito es porque los muchachos se lo ganaron”, inició diciendo uno de los referentes de la Selección Colombia.

Además, el Pibe aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los medios de comunicación y aficionados de la Selección Colombia, dejando claro que no es necesario recordar que lo sucedido en años anteriores, toca vivir la actualidad y tirarle “buena energía” a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“Muchos le tiran mala energía a los muchachos, no entiendo por qué comparan con lo sucedido en el 1994. Deben tirar buena energía y no comparar eso. Vamos a ganar (…) Los muchachos están jugando bien, llegó Lorenzo y él conocía el equipo y a los muchachos, no pensemos en lo que pasó en años anteriores”, finalizó Carlos Valderrama.

Pibe Valderrama confía en obtener la segunda Copa América para Colombia

"Estoy seguro de que Colombia va a ganar la Copa América 2024. No tengo ninguna duda de que derrotaremos a Argentina en la final", afirmó el Pibe en una entrevista con Espn.

Sus comentarios han resonado profundamente entre los aficionados colombianos, quienes ven en sus palabras una fuente de inspiración y confianza para el equipo nacional.

“Sí, lo ponen favorito por el juego, es que a uno lo ponen favorito, es por el juego, no porque traiga el pelo amarillo o blanco, está jugando bien, lleva veinte partidos invictos y está de favorito por el juego. Colombia juega bien”, comentó Carlos Valderrama, quien por estos días también se encuentra en Estados Unidos.