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Portugal se impuso ante Chile en amistoso previo al Mundial: vea el gol anulado a Cristiano Ronaldo

El equipo que enfrentará a Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 logró ganar frente a un rival sudamericano en duelos de preparación.

Portugal vs. Chile amistoso Cristiano Ronaldo (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 06 de 2026
02:51 p. m.
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Este sábado 6 de junio, la Selección de Portugal se enfrentó a Chile en uno de los amistosos de preparación antes de lo que será la Copa del Mundo, donde tendrá como rivales en fase de grupos a RD Congo, Uzbekistán y la Selección Colombia.

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El equipo europeo logró imponerse ante los sudamericanos que llevan tres mundiales consecutivos sin clasificar a la Copa del Mundo. El juego estuvo parejo, pero en la segunda mitad Portugal aceleró y logró poner un contundente 2-0 a su favor, aunque en la última jugada del encuentro, Chile descontó para el 2-1 definitivo.

Ambos equipos jugaron el segundo tiempo con 10 hombres, luego de una pelea sobre el final de la primera mitad que dejó expulsados a Rafael Leao e Iván Román.

Así fueron los goles de Portugal vs. Chile

El primer tanto del equipo luso se dio tras un gran pase de Rubén Neves, quien rompió toda la línea defensiva de Chile y dejó mano a mano al delantero Gonçalo Guedes, quien resolvió con efectividad para abrir el marcador sobre el minuto 60.

Bruno Fernandes se encargó de liquidar la historia con un golazo desde afuera del área que dejó sin opciones al portero rival, cuando la defensa de Chile ya se había desorganizado en la búsqueda del empate.

El gol anulado a Cristiano Ronaldo frente a Chile

Antes de terminar el primer tiempo, Cristiano Ronaldo se quedó con el festejo guardado, pues marcó un gol tras una larga carrera, pero el asistente levantó la banderola marcando un fuera de lugar, dejando el empate parcial.

Ronaldo comenzó a correr al espacio, pero no logró darse cuenta que ya estaba por delante de toda la línea defensiva de Chile. Llegó hasta el arco rival y venció al portero en la definición, aunque el tanto no subió al marcador.

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