Los dardos de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi en medio de importante gala

Este viernes 19 de enero se llevaron a cabo los premios Globe Soccer Awards, los cuales se celebraron en los Emiratos Árabes con las máximas figuras del fútbol mundial y Cristiano Ronaldo dio mucho de qué hablar luego de una corta entrevista que brindó en la previa de la entrega de los galardones.

Durante el 2023 sin lugar a dudas las figuras que más se destacaron en el mundo del fútbol estuvieron en el Manchester City, club que consiguió todos los torneos que disputó en la temporada y por tal razón, este viernes tanto jugadores como entrenador fueron premiados después de una campaña de ensueño.

Esto lo tenía bastante claro Cristiano Ronaldo, quien en la previa de la entrega de los galardones aseguró que “El Manchester City lo hizo increíble. Felicidades por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico… Finalmente ganaron la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verlos jugar”.

Al ser el futbolista más mediático en el planeta, cada palabra de Cristiano Ronaldo es escuchada por millones de personas y en la gala de este viernes hubo algunas que los fanáticos aseguraron que iban directas para el argentino Lionel Messi, su máximo rival en su carrera deportiva.

¿Dardos de Cristiano a Messi?

Tanto Cristiano como Messi abandonaron las mejores ligas del mundo desde hace un par de temporadas y están alejados del fútbol de primer nivel, sin embargo, el portugués aseguró que la Liga árabe no está lejos del nivel que muestra Francia, por ejemplo, considerada entre las cinco mejores del mundo.

“La Liga Saudí no es peor que la Ligue1. La Saudi Pro League es más competitiva que la Ligue1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”, dijo. Sus palabras fueron tomadas por los fanáticos como dardos directos hacia Lionel Messi, quien vistió la camiseta del PSG y no pudo brillar con el conjunto parisino.

El portugués se mostró orgulloso por la temporada que realizó con Al-Nassr y la cifra de goles que alcanzó: “Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganarles a animales jóvenes como Haaland. Estoy orgulloso y pronto cumpliré 39”, pero más allá de sus números, Cristiano tenía claro que quien merecía el premio a mejor jugador del mundo era el noruego Haaland.

Esto lo tomaron como otro dardo para Lionel Messi, quien en las últimas semanas recibió el premio The Best a mejor jugador del mundo, en una temporada 2023 en la que no tuvo números, ni protagonismo que le permitiera pensar conseguirlo.

En las imágenes de la señal principal de la gala se vio a Cristiano señalando al noruego Haaland dando a entender que él sí tenía claro que quien merecía todos los premios esta temporada era el delantero del City, quien hizo números escandalosos y alcanzó todos los títulos que disputó.