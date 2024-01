Arturo Vidal no se olvidó del América: “Ojalá sean campeones”

Después de varias semanas en las que el nombre de Arturo Vidal rondó al América de Cali como posibilidad de llegar a la institución escarlata, el club hizo oficial el desistir de esa esperanza de poder traer al mediocampista chileno al fútbol colombiano debido a las demás ofertas que tenía el jugador y su ilusión de jugar con el equipo de sus amores.

La ilusión de que llegara Vidal al América de Cali fue muy grande por parte de los aficionados vallecaucanos, quienes querían contar con uno de los mejores mediocampistas sudamericanos de la última década, por lo que constantemente le pedían al chileno, por medio de las redes sociales, que aceptara la oferta del equipo para la temporada 2024.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, aseguró que habían ofrecido al chileno cerca de 600 millones de pesos mensuales y otras arandelas, lo que era una cifra difícil para un equipo colombiano, pero al parecer el volante prefirió mirar otros ofrecimientos.

De acuerdo con la prensa chilena, Vidal tenía una oferta del Colo Colo de Chile, equipo en el que se hizo como futbolista profesional y del cual es hincha, por lo que América iba a tener muy difícil ganarle a ese sentimiento y así lo dejó claro el mismo futbolista en las últimas horas.

¿Por qué Vidal no llegó al América?

Constantemente Vidal realiza transmisiones en vivo divirtiéndose con videojuegos y en las últimas horas nuevamente se acordó del América a pesar de que ya no será posible su llegada al club, dicho por la misma presidenta de la institución.

“Cuando he estado en Cali se han portado muy bien conmigo, me han tratado bien así que, no se dio, pero los estaremos apoyando desde la distancia y les deseo lo mejor en Colombia. Ojalá sean campeones”, dijo el experimentado jugador.

Ante la pregunta de por qué no había llegado al América, el chileno confirmó que “el corazón pesa más”, haciendo referencia a la oferta del equipo de sus amores.