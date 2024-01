Klopp respaldó a Luis Díaz ante críticas por nivel: "Se trata solo de confianza, fe y tiempo"

No hay duda que uno de los futbolistas de moda -por diferentes circunstancias- en lo que va de la temporada en la Premier League es Luis Díaz. Claro que el secuestro de su padre condicionó a su popularidad, pero también ha sido motivo discusión recientemente por su nivel.

Justo en este periodo de transferencias se cumplen dos años desde el arribo de 'Lucho' a los 'reds' y en ese tiempo se ha ganado el corazón de los hinchas convirtiéndose en un jugador clave en el esquema de Jürgen Klopp. A lo largo de toda su estancia ha sido titular casi siempre y ha demostrado su importancia y su impacto cada vez que está en cancha.

A Luis Díaz le caen críticas en Inglaterra por su nivel

Por eso es que es normal que reciba leves criticas en los últimos meses por un notable bajo de nivel, que también ha estado condicionado al cambio táctico que Klopp ha hecho con él, ubicándolo más por el centro o como segunda punta, y no dejándolo fijo como extremo y con transiciones hacia el frente de ataque, como solía hacer con mucho brillo en las anteriores temporadas.

El bajón de Díaz ha sido más notorio en los últimos partidos y por eso es que hay un poco de incertidumbre entre la hinchada y la prensa que cubre a Liverpool, pues el equipo necesita mucho del colombiano ahora que Mohamed Salah está disputando la Copa Africana de Naciones con Egipto y ante los rumores de un diagnóstico grave sobre la lesión que sufrió en último juego.

Klopp defendió a Luis Díaz

Liverpool enfrentará este domingo a Bournemouth en busca de mantener el liderato en la tabla de la Premier League y en rueda de prensa previa este viernes, Klopp fue cuestionado por el nivel actual de Luis Diaz, y en lugar de mostrar preocupación, le restó importancia argumentando que en el pasado se habló de lo mismo con jugadores que fueron determinantes en los momentos más necesarios, como Sadio Mané y Roberto Firmino.

"Puede que todos lo hayan olvidado, pero en el pasado, con quizás los mejores tres delanteros que este club ha tenido en mucho, mucho tiempo (Mane, Firmino y Salah), con qué frecuencia estábamos sentados aquí, discutiendo sus pequeñas crisis, pequeñas caídas de forma", dijo el entrenador.

Además, Klopp reveló que el propio guajiro es consciente de que no está en su mejor momento futbolístico y que está trabajando para levantar, pues el secuestro de su padre lo afectó bastante y necesita de mayor confianza para volver a ser ese jugador que ha enamorado a todo Anfield en los últimos dos años.

"Si Lucho no está jugando muy bien, no tengo que decírselo. Él lo sabe antes que yo. Entonces, se trata solo de confianza, fe y tiempo. No había duda de que regresará definitivamente. Así es. En general, no tuvimos problemas con la creación de juego y tampoco para anotar goles. Es confianza y fe general la que tenemos con los chicos. Especialmente después del momento más difícil de su vida", añadió.