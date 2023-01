La batalla final: Cristiano y Messi se enfrentarán con el PSG y Al-Nassr

La batalla más épica de la historia por los balones de Oro y los títulos más importantes en Europa ha llegado a su fin, pues la marcha de Cristiano Ronaldo a una liga de retiro como lo es la de Arabia Saudita, lo aleja de los reflectores mientras que Lionel Messi seguirá luchando por conseguir la Champions League, entre otros torneos, con el París Saint Germain.

Cristiano fue presentado por Al-Nassr este martes y la noticia rápidamente le dio la vuelta al mundo al tratarse del jugador con más reconocimiento en el planeta.

A pesar que CR7 quiso hacer ver que la liga árabe no es una liga de retiro y que el nivel con el que compite allí es bastante alto, la realidad es que estará alejado de los torneos más importantes y con más valor a lo largo de los años: "Soy un jugador único y, para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá (en Europa) y quiero batir otros acá. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente", dijo este martes en la conferencia de prensa.

Con su marcha hacia Arabia Saudita, Cristiano no solo se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo, sino que también estará lejos de las mejores competiciones del planeta, por lo que muchos creían que nunca se volvería a ver las caras frente a frente con su más grande rival: Lionel Messi.

Después de la consecución del campeonato del Mundo con Argentina, Messi se sumará a los entrenamientos del PSG en los próximos días y seguramente estará en los planes del DT del club parisino rápidamente, pues ante el momento de la temporada, es vital tener a los mejores jugadores en todos los encuentros.

Ante la cercanía de las directivas del París Saint Germain con la cultura de Medio Oriente, en los planes de los dueños del club parisino estaría enfrentar a Cristiano y Messi.

Según el periodista Achraf Ben Ayad, el PSG jugará un partido amistoso contra las estrellas de Al Nassr y Al Hilal el próximo jueves 19 de enero en Arabia Saudita.

Por el momento no se conocen más detalles de lo que sería el encuentro, ni tampoco la presencia confirmada de los dos astros del fútbol mundial, ya que al tratarse de un partido amistoso podrían no alinear en dicho juego. Sin embargo, de concretarse, sería una gran noticia para los aficionados del fútbol actual para poder ver a los dos más grandes de la última década.