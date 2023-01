“Contrato único, para un jugador único”: las frases más polémicas de Cristiano en Al-Nassr

Cristiano Ronaldo aterrizó en Arabia Saudita en la noche del lunes y su presentación oficial fue durante este martes por lo que las redes sociales explotaron de imágenes del astro portugués poniéndose los colores de su nuevo club, el Al-Nassr.

Como ha sido costumbre a lo largo de su carrera profesional, los días de las presentaciones en los diferentes clubes a los que ha pertenecido, Cristiano viste de una manera bastante elegante. Sin embargo, este martes no fue tendencia solo por su traje, sino por las polémicas frases que soltó durante la conferencia de prensa que realizó en inglés.

El delantero portugués de 37 años, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, fue presentado este martes a los aficionados del club saudita cuyos riquísimos y ambiciosos propietarios quieren hacer de él el primer escalón hacia un "sueño galáctico".

El quíntuple ganador del Balón de Oro abandonó el Manchester United en el mes de noviembre alrededor de una inmensa polémica entrevista, en la que lanzó dardos bastante fuertes en contra de su exentrenador y ahora se convirtió en el futbolista mejor pagado del planeta. Se comprometió con el Al-Nassr hasta 2025 por un salario global estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares).

Cristiano ha recibido millones de críticas en los últimos días tras el anuncio oficial de su marcha hacia al fútbol de Arabia Saudita, una liga que muchos jugadores usan previo a su retiro para llenar sus chequeras y en la que el nivel futbolístico es completamente inferior a las mejores de Europa.

Frases polémicas de Cristiano

Por esta razón, CR7 aprovechó la rueda de prensa de este martes para lanzar fuertes y contundentes mensajes en contra de sus detractores.

"En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes", declaró el futbolista luso inicialmente.

"He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país", añadió un Ronaldo que aseguró que se decantó por la oferta del club saudita declinando las "numerosas" propuestas que le llegaron no solo de Europa, sino también de "Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal".

"Soy un jugador único y por eso es un contrato único para mí. Venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá (en Europa) y quiero batir otros acá. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente", insistió Ronaldo dando una nueva muestra de su habitual ego.

"El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad", concluyó en rueda de prensa.