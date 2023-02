Exjugador del Liverpool arremetió contra Luis Díaz: "No hace más que Firmino"

Liverpool continúa en caída libre y añora el regreso de Luis Díaz a las canchas lo más rápido posible, y que sea contra el Real Madrid en la Champions League. Sin embargo, mientras el colombiano continúa su recuperación, un exjugador de los ‘Reds’ pidió la renovación de un futbolista y no dudó en defenderla, criticando al guajiro.

Paul Ince, quien jugó en el Liverpool entre 1997 y 1999, aseguró que el club debe renovar a Roberto Firmino, asegurando que Luis Díaz no hace más que el brasileño.

"Por mucho que el Liverpool haya invertido en muy buenos jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez, no hacen lo que hace Roberto Firmino", afirmó en al medo inglés Empire of the Kop.

Luis Díaz y sus estadísticas en el Liverpool

Desde que el colombiano llegó a los ‘Reds’ en el mercado de invierno de la temporada 2021/22, en 38 partidos Luis Díaz sumó 6 goles y 10 asistencias, además que ayudó al equipo con su aporto ofensivo y sus gambetas para conquistar títulos y también a los aficionados.

A pesar de eso, Ince insistió en la necesidad de renovar a Firmino y dio sus razones:

"Firmino solía sacar las centrales de su posición para permitir que Salah y Mané se encontraran con el espacio. Si yo fuera el Liverpool, buscaría mantenerlo"

En la actualidad, Roberto Firmino se encuentra recuperándose de una lesión al igual que Luis Díaz, pero desde Inglaterra afirmaron que la renovación del brasileño se daría y solo sería cuestión de tiempo en que se haga oficial.

"Klopp ha admitido que quiere que el delantero permanezca en el club más allá del verano, mientras que el propio jugador ha admitido que está feliz con la camiseta roja; creemos que es solo cuestión de tiempo antes de que se confirme el nuevo contrato de Firmino"