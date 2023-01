De desconocido, a amado por la hinchada: así ha sido el primer año de Díaz en Liverpool

Hace exactamente un año fue uno de los días más felices para la vida de Luis Díaz. Un 30 de enero, pero de 2022, el guajiro se alistaba para enfrentar a Argentina con la Selección Colombia en Córdoba e interrumpió los entrenamientos para atender la oportunidad de su vida: fichar por el Liverpool.

Afanados por el cierre del periodo de transferencias en Europa, delegados del conjunto 'red' viajaron para practicarle exámenes médicos a 'Lucho' en suelo cordobés y después ser presentado oficialmente como flamante contratación a cambio de 47 millones de euros proveniente desde Porto. Una oferta de última hora del Tottenham, hizo alertar a al cuadro de Anfield, que desde hace rato venía siguiendo al colombiano.

No habían casi dudas. La fuerte inversión que debían hacer era el motivo por el cual Liverpool tenía pensado hacer el movimiento a mitad de 2022, no en enero, además que todavía estudiaban otras opciones, pero ese fuerte interés de los 'Spurs', rival directo en la Premier League, los hizo decidirse de una vez y hacer una propuesta que de inmediato fue de la preferencia del jugador más que todo por el proyecto deportivo.

La ilusión de hacer historia en Anfield le hizo eco en la cabeza a Díaz y ahí mismo se imaginó realizando grandes cosas para quedar en las páginas doradas del club. Sin embargo, dentro de sí sabía que cumplir ese objetivo no iba a ser para nada fácil y debía esforzarse el doble para demostrar toda su calidad dentro de una cancha en la que han deslumbrado los mejores jugadores de todos los tiempos.

A lo largo de la historia se ha hablado de la mística que tiene Liverpool y todo lo que lo rodea. Desde su enorme sello en el fútbol, como el calor de la hinchada con el You'll never walk alone como emblema mundial. Algo tenía de diferente y que 'lucho' bien sabía que podía encajar a la perfección con su estilo de juego y así ocurrió.

El primer año de Luis Díaz en Liverpool en números

No pasó mucho tiempo para que desde las gradas empezaran a corear el nombre del colombiano y hasta una canción le compusieron: "Oh Luis Díaz sends us fucking loco". En apenas su primer partido, contra Cardiff en cuarta ronda de FA Cup, metió una asistencia y eso que solo jugó 32 minutos. Ya en su siguiente salida, por Premier League, fue titular y nunca más la soltó.

Con el tiempo, Luis Díaz se convirtió imprescindible para Jürgen Klopp y las estadísticas lo demuestran. En todo 2022 jugó 38 partidos y registró 10 goles y ocho asistencias. Números bastante buenos para su primer año en Inglaterra en uno de los mejores equipos del mundo.

En lo colectivo 'Lucho' también fue supremamente importante, pues ayudó a su equipo a coronarse en la Copa de la Liga, FA Cup y Community Shield. Además de haber logrado el subcampeonato de Premier League y Champions League. En lo individual, el guajiro finalizó el año en el puesto 17 del Balón de Oro a mejor jugador del 2022 y fue incluido dentro de la lista de mejores 100 futbolistas del prestigioso diario The Guardian.

Infelizmente ese gran rendimiento de Luis Díaz fue detenido por una lesión de rodilla que padeció el 9 de octubre pasado en un partido contra Arsenal y que solo lo dejaría fuera de las canchas por dos meses. A finales de diciembre se preparaba para volver, pero recayó durante un entrenamiento y tuvo que operarse, por lo que ahora reaparecerá recién en marzo para el tramo final de la temporada.