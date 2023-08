Las críticas a la FCF por los regalos a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina: ¿qué pasó?

El jueves pasado, la Selección Colombia Femenina clasificó a los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. A pesar de que la 'tricolor' perdió 0-1 contra Marruecos en la última jornada de la primera fase, salió victoriosa del Grupo H gracias a los triunfos contra Corea del Sur (2-0) y Alemania (2-1).

Las dirigidas por Nelson Abadía quieren hacer historia en el certamen orbital oceánico. Es la segunda vez que Colombia llega a esta instancia y ahora tendrán la oportunidad de mejorar su actuación en Canadá 2015. Recordemos que hace ocho años fueron eliminadas en los octavos de final por Estados Unidos (0-2), selección que terminaría dando la vuelta olímpica.

El combinado nacional se verá las caras con Jamaica el próximo martes 8 de agosto, en el Estadio Rectangular de Melbourne, conocido con también como el AAMI Park. Este esperado duelo arrancará a las 3:00 a. m. (hora de Colombia) y entregará un tiquete a los cuartos de final. Las ganadoras de este compromiso se enfrentarán contra la selección que salga victoriosa del duelo entre Nigeria e Inglaterra.

¿Por qué fue criticada la FCF?

El pasado 2 de agosto, la FCF le entregó unos regalos a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina. Tres días después de su histórica victoria contra Alemania, en la que Linda Caicedo anotó un gol inolvidable y Manuela Vanegas selló el triunfo con un cabezazo agónico, el plantel fue reunido para recibir unas computadoras y tablets.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Álvaro González Álzate, quien preside Difutbol, fueron los encargados de hacer la entrega de estos premios.

“Con el presidente de la Federación, un detalle por Difútbol, no saben lo que les espera. Es muy poco, vuelvo y repito, las queremos mucho y es muy poco lo que podemos hacer por ustedes, por eso me alegra mucho que el presidente me ayude a hacer la entrega hoy”, fueron las palabras de Gonzáles Álzate.

Cabe resaltar que la FIFA les prometió importantes premios económicos a las mundialistas. En el caso de Colombia, cada futbolista ha ganado $60.000 dólares por llegar a octavos de final. Esta suma puede aumentar si siguen avanzando en el torneo internacional.

¿Qué dijeron los usuarios de Twitter por estos premios?

Vergonzosa la actitud “paternalista” de los directivos de @FCFSeleccionCol. Son deportistas profesionales y deben ser tratadas como tal. https://t.co/aLxrVNTYuH — Carolina R Quintero (@caroramirezquin) August 3, 2023