Dayro Moreno volvió a anotar con Once Caldas: ¿Cuántos goles le faltan para pasar a Sergio Galván?

Dayro Moreno se propuso una misión clara: ser el goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano. El delantero tolimense, de 38 años, anotó su noveno gol en la Liga Colombiana 2023-II contra Independiente Medellín y se acercó a la marca que le pertenece a Sergio Galván Rey, otro ídolo del Once Caldas.

El domingo pasado, el 'blanco blanco' recibió al DIM en Palogrande para disputar la fecha 15 del clausura 2023. Al minuto 61', Carlos Betancur sancionó un penalti a favor del equipo que dirige Pedro Sarmiento. Moreno se encargó del cobro, engañó a José Luis Chunga y puso al frente al cuadro manizaleño.

¿A qué jugadores a superado Dayro Moreno?

El exjugador de Atlético Nacional, Millonarios y Atlético Bucaramanga llegó a 215 festejos en el balompié nacional. Moreno quedó a dos goles de los 217 que convirtió Iván René Valenciano y a nueve de los 224 de Galván Rey.

Así las cosas, diez goles separan a Dayro Mauricio Moreno Galindo del prestigioso récord. Recordemos que ya dejó en el camino a: Hugo Horacio Lóndero (211), Ántony de Ávila (208), Oswaldo Palavecino (204), Jorge Ramírez Gallego (201) y Omar Lorenzo Devani (198).

¿Qué partidos le quedan a Dayro Moreno este 2023?

En este momento, el Once Caldas está lejos del 'grupo de los ocho'. De no clasificar a los cuadrangulares semifinales (cabe resaltar que esta institución no accede a la siguiente instancia desde el finalización 2018), Moreno tendrá menos oportunidades de convertir.

Así las cosas, el delantero oriundo de El Espinal tiene los siguientes compromisos asegurados: Boyacá Chicó (V), Jaguares (L), Junior de Barranquilla (V), América de Cali (L) e Independiente Santa Fe (V).