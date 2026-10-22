Se definieron los cuartos de final de Libertadores Femenina: estos son los rivales de Santa Fe y Cali

La Copa Libertadores Femenina 2026 entra en su etapa decisiva y Colombia mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar el título continental.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali lograron su clasificación a los cuartos de final y ahora se preparan para enfrentar a rivales internacionales en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Los dos representantes colombianos consiguieron avanzar tras una fase de grupos en la que mostraron regularidad y sumaron puntos importantes para continuar en competencia.

¿Contra quién jugarán Santa Fe y Deportivo Cali en la Libertadores Femenina?

Independiente Santa Fe terminó en la segunda posición de su grupo con seis puntos, únicamente superado por Corinthians de Brasil.

Las 'Leonas' consiguieron dos victorias importantes frente a Caracas y Colo Colo, resultados que les permitieron asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Ahora, Santa Fe tendrá que enfrentar a Palmeiras de Brasil, uno de los clubes protagonistas del fútbol femenino sudamericano.

Por su parte, Deportivo Cali logró una destacada actuación en la primera fase, terminando como líder de su grupo con siete unidades, producto de dos victorias y un empate.

Las 'Azucareras' enfrentarán a Olimpia de Paraguay (hasta el momento), con la ilusión de continuar avanzando en el campeonato continental.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los cuatro enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

Corinthians vs. Independiente Dragonas.

Palmeiras vs. Independiente Santa Fe.

Cruzeiro vs. Libertad.(hasta el momento)

Deportivo Cali vs. Olimpia.(hasta el momento)

Los partidos se disputarán entre el 24 y 25 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador.

Por ahora, la Conmebol no ha confirmado los horarios oficiales de los encuentros.

El campeón de la Copa Libertadores Femenina 2026 se conocerá el próximo 31 de octubre, cuando se dispute la gran final.

Santa Fe y Deportivo Cali buscarán seguir avanzando y mantener la representación colombiana en la lucha por el título.