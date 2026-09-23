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Santa Fe vs. Cali: hora y cómo ver en VIVO la final (ida) de la Liga Femenina 2026

Todo está listo para la primera final de la Liga Femenina 2026, entre Santa Fe y Deportivo Cali: vea las opciones para verla en VIVO.

Final Liga Femenina: Santa Fe vs. Cali
Foto: Santa Fe La Liga Femenina

Sebastián Montañez

septiembre 23 de 2026
04:00 p. m.
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Independiente Santa Fe y Deportivo Cali comienzan este miércoles 23 de septiembre la disputa por el título de la Liga Femenina BetPlay 2026.

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Las Leonas serán locales en el partido de ida, aunque tendrán que hacerlo lejos de Bogotá: el encuentro se disputará en el estadio La Independencia de Tunja.

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO la final de la Liga Femenina 2026

El primer capítulo de la final comenzará a las 7:00 p. m. y tendrá transmisión de Win Sports y Señal Colombia este miércoles.

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Estos son los datos principales del encuentro:

  • Partido: Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
  • Fecha: miércoles 23 de septiembre de 2026
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: La Independencia, Tunja
  • TV: Win Sports y Señal Colombia.
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Santa Fe llega a la definición después de superar a Millonarios en las semifinales. El equipo cardenal consiguió su clasificación tras imponerse en el clásico bogotano y ahora buscará dar el primer golpe en la lucha por una nueva estrella.

Deportivo Cali, por su parte, dejó en el camino a Atlético Nacional y llega a la serie con el objetivo de defender su protagonismo reciente en el fútbol femenino colombiano.

¿Por qué Santa Fe vs. Cali no se juega en El Campín?

El compromiso estaba previsto inicialmente en El Campín, escenario habitual de Santa Fe, pero tuvo que trasladarse a Tunja debido a que el estadio bogotano no está disponible por los trabajos relacionados con el montaje de los conciertos de BTS, programados para el 2 y 3 de octubre.

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Dimayor confirmó finalmente a La Independencia como sede y mantuvo las 7:00 p. m. como hora de inicio.

La serie se resolverá pocos días después. El partido de vuelta está programado para el sábado 26 de septiembre a las 6:00 p. m., con Deportivo Cali como local.

Así, Santa Fe y Cali protagonizarán una nueva definición del fútbol femenino colombiano, con Tunja como punto de partida para conocer a las campeonas de la temporada 2026.

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