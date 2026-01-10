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Linda Caicedo marcó descomunal golazo en la Champions Femenina con el Real Madrid: "nadie la puede parar"

La figura colombiana marcó en el empate a un gol con el City.

Linda Caicedo es tendencia previo a la final entre Barcelona y Real Madrid: hora y cómo ver la Supercopa
Foto: @realmadridfem

Mateo Alfonso Rey

octubre 01 de 2026
03:52 p. m.
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El Real Madrid Femenino consiguió un valioso punto en condición de visitante tras igualar 1-1 frente al Manchester City, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League.

La gran protagonista de la jornada para el conjunto español fue la delantera colombiana Linda Caicedo, quien volvió a demostrar su jerarquía internacional al adelantar a su escuadra en el marcador con una excelsa definición.

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El duelo disputado en suelo inglés comenzó con alta intensidad y fricción en la mitad de la cancha, con ambos equipos buscando imponer condiciones en la competición europea de clubes. Sin embargo, sobre el minuto 29 de la primera parte, apareció el talento desequilibrante de la atacante de la selección colombiana.

Tras una jugada colectiva elaborada por el sector ofensivo merengue, Caicedo capitalizó una opción clara dentro del área para mandar el balón al fondo de la red, firmando el 1-0 parcial que silenció temporalmente a la afición local y llenó de confianza al planteamiento técnico del cuadro madrileño.

Mire el gol de Linda Caicedo aquí

 

A pesar de la ventaja con la que el Real Madrid se marchó al descanso, el Manchester City reaccionó con ímpetu en el complemento. En los primeros compases de la segunda mitad, exactamente al minuto 50, la delantera Khadija Shaw encontró un espacio en la zaga defensiva blanca y decretó el empate 1-1.

El tanto de la igualdad obligó a ambos banquillos a mover fichas a través de sustituciones tácticas para buscar el gol de la victoria, el cual finalmente no llegó debido a la solidez defensiva y los ajustes en la zona medular de lado y lado.

Con este empate definitivo, el Real Madrid suma unidades importantes en esta exigente fase de grupos de la Liga de Campeones, ratificando el gran momento individual por el que atraviesa Linda Caicedo, consolidada como una pieza fundamental, desequilibrante e inamovible en el esquema titular del equipo español en los escenarios más exigentes del balompié europeo.

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