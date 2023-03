¿Daniel Cataño jugará frente al Tolima? El futbolista reconoció su deseo

Daniel Cataño fue víctima de una de las peores situaciones que han sufrido los jugadores profesionales en Colombia luego que un hincha del Deportes Tolima lo agrediera por la espalda cuando el futbolista antioqueño se disponía a jugar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El actual ‘10’ de Millonarios vistió la camiseta Vinotinto y oro hasta finales del 2022, pero a pesar de haber conseguido títulos en la institución ibaguereña, su despedida no fue la mejor al desaforadamente errar una pena máxima en la gran final del FPC frente a Atlético Nacional, salir expulsado y perder el título.

Tras su malo episodio futbolístico, Cataño arribó a Bogotá y en su primera aparición en Ibagué, sufrió un acto violento en su contra, pero que no es suficiente para perder el cariño hacia los aficionados del Tolima, según expuso el jugador antioqueño en entrevista con Semana.

“Lo que pasó con un hincha no los representa a todos. Allá hay gente muy linda, tengo muchos amigos. Créame que entiendo al hincha y su rabia, pero que ellos tengan claro que en mi corazón hay un espacio muy grande para Ibagué. Cuando vaya, iré con total tranquilidad”, dijo.

El partido entre Tolima y Millonarios tuvo que ser suspendido tras el bochornoso acto y el juego se disputará el próximo 29 de marzo en Ibagué, para lo que Cataño está más que preparado e indicó que no siente temor en viajar más allá de lo ocurrido: “Jamás, yo quiero volver con más ganas a jugar. Exponer el talento que Dios me dio. Yo por Ibagué y el Deportes Tolima solo tengo agradecimiento. Desde el Senador, que en paz descanse, hasta sus hinchas, siempre daré las gracias. Conseguí muchas cosas allá, fui campeón, mi hija nació en Ibagué y me ayudaron en una lesión muy dura que tuve”, afirmó.

De esta manera, debido al gran nivel futbolístico que ha mostrado el mediocampista en sus últimos partidos con Millonarios, Gamero lo tendría en cuenta para el partido frente a Tolima y estaría en cancha después presentarse una de las escenas más lamentables en la historia del FPC.