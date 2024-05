Daniel Felipe Martínez se emocionó tras su subcampeonato en el Giro: "Es un sueño cumplido"

Este sábado 25 de mayo, se definió el podio del Giro de Italia 2024. Luego de ser tercero en Bassano del Grappa, Daniel Felipe Martínez (BORA-hansgrohe) aseguró el subcampeonato en la edición 107 de la 'corsa rosa'. El pedalista oriundo de Soacha, de 28 años, se mostró emocionado por su gesta deportiva y le demostró todo su talento a los seguidores del deporte de las bielas.

Martínez, quien había sido quinto en el Giro de Italia 2021, reclamó su primer podio en una 'gran vuelta'. El pedalista cundinamarqués se convirtió en el sexto 'escarabajo' que logra aparecer en el Top-3 de la ronda italiana, tras lo hecho por Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Miguel Ángel 'Supermán' López.

"Gracias a Dios, se nos dieron las cosas. El proyecto más grande que tengo en mi vida, que es mi familia, vino a verme, así que estaba inspirado, pensando en mis hijos en toda la carrera, que espero puedan ver, años más tarde, lo que hicimos y se acuerden", empezó diciendo el 'capo' de la formación alemana.

El exciclista del INEOS Grenadiers y EF Education First logró neutralizar los ataques de Geraint Thomas, quien tenía la ilusión de defender su subcampeonato en el Giro. Martínez reemplazó con creces la baja de Primoz Roglic, quien no pudo ir por su segundo Trofeo Senza Fine, luego de la escalofriante caída que sufrió en la Vuelta al País Vasco.

Daniel Felipe Martínez: "Es un sueño cumplido"

"Esto es un sueño cumplido. He trabajado duro. Las cosas, a veces, salen bien y otras no tanto como se quería, pero así es la vida, de insistir y persistir. Gracias a Dios, se hizo una buena actuación. Un saludo a mi gente en Soacha y toda Cundinamarca que me ayudó para entrenar y prepararme. Agradezco a la gente de Colombia que me hizo fuerza estas tres semanas. Cada oración se sintió y sirvió mucho", agregó el pedalista colombiano.

Daniel Felipe Martínez reveló los obstáculos que superó en el Giro de Italia

"Cuando inicié el Giro de Italia, no tenía buena salud, después se dio una casi caída, con un golpe en el hombro, que me molestaba, luego quedé solo, pero lo logramos y pude estar y, de paso, seguir", concluyó el cuatro veces campeón del contrarreloj nacional.