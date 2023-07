Daniel Galán aún no procesa su gesta en Wimbledon: “No he dimensionado que llegué a cuarta ronda”

Daniel Galán protagonizó la mejor actuación de un tenista colombiano en Wimbledon. El bumangués, de 27 años, se convirtió en el primer 'cafetero' en alcanzar los octavos de final en 'La Catedral', en el cuadro de sencillos.

Galán aún no "dimensiona" esta gesta. Solo otros tres colombianos habían clasificado a esta fase en alguno de los cuatro torneos más relevantes del circuito ATP: Felipe Restrepo en Roland Garros 1925, Jairo Velasco en US Open 1976 y Alejandro Falla en Roland Garros 2011.

El tenista nacional logró tres valiosas victorias, contra: Yoshihito Nishioka, Oscar Otte y Mikael Ymer. Ya en su cuarta salida, la cual ocurrió en la Cancha Central, se vio las caras con el italiano Jannik Sinner, número 8 del planeta. A pesar de que tuvo oportunidades de ponerse al frente en el primer set, fue preciso en los momentos definitivos del encuentro y cayó por 6-7 (4), 4-6 y 3-6.

Pues bien, el santandereano habló en una rueda de prensa gestionada por Colsanitas y dio detalles de su memorable presentación en el All England Tennis and Croquet Club, de Londres. Galán, quien desde el lunes aparecería en el puesto 55 del ranking mundial, tocó otros temas como la Copa Davis y sus próximos torneos.

Sus impresiones luego de brillar en Wimbledon

"No he notado que hice cuarta ronda en Wimbledon. No he dimensionado lo que ha pasado. Después de la tercera ronda, fue importante el tema de la recuperación porque terminé muy débil. Ya había jugado con (Jannik) Sinner y sabía como jugaba. El haber llegado a cuarta ronda en Wimbledon significa que en pista rápida lo estoy haciendo mejor. En cancha dura he empezado a tener mejores resultados, pero es una superficie en la que tengo mucho que crecer”.

Sobre sus próximos torneos y su ilusión por el US Open

“Me quedan dos o tres semanas en Europa. Llego con buenas sensaciones a Suecia. Hay que ir partido a partido y creo que puedo llegar lejos. Hay que ir a trabajar y sacar el torneo adelante. No siento presión por estar en el cuadro principal porque ya lo he estado en otros torneos. Falta tiempo para el US Open, pero ando esperando con ansias el torneo”.

Sobre su lesión abdominal

“Luego de la lesión tomar confianza no es fácil. Poco a poco me sentí más cómodo en la cancha. No todo sale como uno a veces piensa y hay que aprender a lidiar con eso. Hay que tener paciencia y creer en el trabajo. He tenido motivación para seguir mejorando. Hay mucho por hacer, por mejorar y eso es muy importante”.

Sobre el partido contra Sinner

“Llevo dos días después del partido y sigo pensando y analizando. Se tiene el nivel, pero hay que mantener la concentración. Hay que permanecer ahí más tiempo para ganarle a ese tipo de jugadores, más en partidos tan largos. Pude llevarme el partido, pero tuve un bajonazo en el tercer set. Con este tipo de jugadores no puedes darte el lujo de perder la concentración. Tengo un campo de mejora bastante grande. En el servicio me siento mejor, pero todavía se puede mejorar y para cerrar los partidos es fundamental. Hay que ponerle mucha más atención y eso estoy haciendo”.

Sobre su participación en Copa Davis

“Una lástima no haber estado en la Copa Davis en febrero. Quiero estar en la próxima, aunque aún no sabemos todavía dónde vamos a jugar con Ucrania. Todavía falta tiempo, pero tengo ansias de representar a Colombia nuevamente”.