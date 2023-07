Egan Bernal habló de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y reveló su objetivo en el Tour de Francia

Este lunes 10 de julio, el pelotón del Tour de Francia gozó de su primer día de descanso. Después de nueve etapas exigentes, donde las altas temperaturas hicieron estragos, Egan Bernal dio sus impresiones de la exigencia de la 'Grande Boucle', carrera a la que volvió después de dos años de ausencia.

El corredor cundinamarqués, del Ineos Grenadiers, reveló el 'asfixiante' ritmo que está manifestándose en cada una de las fracciones. Bernal, quien hizo historia en el 2019 al convertirse en el primer pedalista latinoamericano en conquistar el Tour, está desgastado, pues está esforzándose por el español Carlos Rodríguez, el 'capo' de la formación británica.

"Quiero pensar que a todos les duelen las piernas igual que a mí. Está siendo muy duro, desde la primera etapa. Esta gente está corriendo cada día como si fuera una clásica. Quería intentar estar en la general el mayor tiempo posible, pero preferí echar una mano por los compañeros que aguantar unos días más por el top 10 y reventarme en la última semana, exprimir al cuerpo cuando todavía no está listo. Se vive diferente, corriendo desde atrás uno se da cuenta que se arriesga la vida cuando se corre adelante. No me veo en este momento en esa situación. Un Tour diferente y está siendo chévere vivirlo de esta forma”, empezó diciendo el 'escarabajo' en una conversación con 'Just Cycling Channel'.

El objetivo de Egan Bernal en el Tour de Francia 2023

“Quiero ir por una etapa. Es el objetivo que tengo. El grupo tiene muchas piernas y yo quería ir en fuga, pero en el primer ataque que hicieron fueron muy fuertes. Cuando vimos ya llevaban 1:40. 'Dani' (Martínez) estaba conmigo, otra gente del Trek, ahí corrimos dos años de nuestras vidas y no pudimos coger la fuga y no es nuestra culpa, es una lotería. Me gustaría intentar una etapa, pero depende de la suerte y de las piernas”, agregó el corredor colombiano, de 26 años, quien en este momento ocupa la casilla 31 en la clasificación general, a 34:32 de Jonas Vingegaard, el líder parcial.

Sobre el nivel de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard

“Sí están en otra liga, la verdad. Es muy complicado de medir porque yo lo veo desde la condición en la que estoy que es tres escalones mas abajo de ellos. Diferente sería verlo en mi mejor nivel. Pero al mismo tiempo hay que mirar a ver qué tan lejos están corredores como los Yates o Carlos (Rodríguez) de ellos y qué tan lejos estoy yo de ese segundo grupo. Ese sería un buen medidor. La mejor versión de Bernal con la mejor versión de Hindley o de Yates y ahí vería qué tan atrás estaría. Pero esos otros dos sí están en otras ligas y ni los puedo ver porque yo estoy muy atrás”, concluyó el corredor colombiano.