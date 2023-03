¿Segundo título colombiano? Daniel Martínez sería líder del Ineos en Tour de Francia 2023

Mientras el ciclismo colombiano ha entrado en cierto limbo por los presentes inciertos de Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Egan Bernal, hay una camada de jóvenes que levanta la mano para ser tenidos en cuenta como candidatos a darle alegrías al pedalismo nacional.

Uno de ellos, y de quien se viene hablando hace años, es Daniel Martínez, que está teniendo un gran arranque de temporada tras ser segundo en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga, y campeón de la Vuelta al Algarve. Poquito a poco da campanazos para golpear fuerte en una gran vuelta.

De hecho, habían esperanzas de que sorprendiera en la pasada edición del Tour de Francia ante la ausencia de Egan Bernal, pero una enfermedad lo perjudicó y lo llevó a tener un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Por eso es que este año quiere tener revancha.

Aunque la expectativa dentro del Ineos Grenadiers está centrado al estado de forma en el que volverá Egan, dentro de sus planes está el no meterle presión en el año de su regreso a la bicicleta y por eso no lo nombrarían como jefe de filas de una carrera, al menos, en este primer semestre del año. La meta del Ineos Grenadiers es que Bernal sí pueda participar en la 'Grande Boucle', pero no como líder.

"Es un Tour ideal para Dani Martínez"

En diálogo con el portal Cyclingnews, Rod Ellingworth, subdirector del equipo británico, reveló que en lugar del campeón de 2019, el líder para el Tour de Francia de este año podría ser Daniel Martínez, aunque también candidateó al español Carlos Rodríguez.

"Tenemos nuestro grupo que está mirando el Tour, con Steve Cummings liderando el proyecto y estamos haciendo todo lo que siempre hacemos. Dani Martínez y quizás Carlos Rodríguez tendrán su oportunidad en el Tour", dijo.

Sin embargo, Ellingworth mostró cierta inclinación por Martínez debido a que los recientes rendimientos lo pondrían en el momento justo de su carrera para dar el salto de calidad a ser uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.

"Creo que es un Tour ideal para Dani este año y sigue creciendo y mejorando. Es un ciclista muy emocionante, que nunca se da por vencido. Impresionó en la contrarreloj de la Vuelta al Algarve este año para ganar la carrera, y nuevamente en el Tour de Suiza el año pasado. Estoy bastante emocionado con Dani y lo que podría hacer en el Tour". apuntó.

Aún con esa emoción por Daniel Martínez, Rod Ellingworth mantuvo la calma y con una cuota de realidad, confesó que "no creo que sea posible ganar el Tour todo el tiempo".