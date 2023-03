¡Esperanzador! Egan Bernal reveló cuándo volverá a Europa para competir a lo grande

Egan Bernal preocupó a todo el entorno del ciclismo colombiano cuando decidió retirarse de la Vuelta a San Juan en enero pasado debido a un golpe en una rodilla. Después, canceló su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga, la Vuelta a Andalucía y la París-Niza, que comenzará el 5 de marzo.

Las noticias acerca de su regreso a la competencia oficial eran inciertas, incluso en un momento se pensó en que ese golpe era más grave de lo previsto. Después de mucha incertidumbre, el propio Bernal rompió el silencio y dio buenas noticias respecto a su recuperación y retorno a la bicicleta.

"Ya entrenando otra vez, súper contento ya la rodilla mejoró, de un día para otro. Mejoró del cielo a la tierra y ya estamos entrenando súper juiciosos. Ya me hacía mucha falta la verdad. Un día en la noche me estaba doliendo y al otro día dije: ‘voy a intentar a ver qué pasa’, intenté hacer rodillos. Empecé a montar, la primera media hora con un poquito de dolor y era como ‘me voy a bajar porque me sigue doliendo’, y pasó la media hora y el dolor desapareció, era como si la rodilla necesitara soltar o calentar", confesó Egan en un Instagram live con el streamer Juan Sebastián Charry este miércoles.

El pedalista de 26 años reconoció que sintió temor de que el golpe en la rodilla se tratase de algo serio. En vista de que el dolor persistía, decidió visitar al mismo médico que lo operó de la rodilla fracturada en el accidente de hace un año, pero para su fortuna, no era nada de consideración.

“Después de como tres resonancias, mil visitas a doctores médicos, incluso estuve con el médico que me operó la rodilla en el accidente, que es un médico muy bueno, me operó la rodilla y el fémur cuando recién me accidenté, obviamente quedé con mucha fe a él y el man fue como el que medio le cogió el chiste, creía que había sido una tendinitis resultado de la caída que hubo en Argentina. Aparte que la rodilla que me dolía era la otra del accidente, quedó mejor la del accidente, con eso le digo todo", dijo

"Me gusta mucho esta vaina y ya después de unos días sin poder montar era como ‘ya estoy muy mamado de no montar’, y la verdad que sí hacía bastante ejercicios para fortalecer, pero no es lo mismo. Intentaba montar con las dos piernas y no podía, el dolor me hacía bajar, en cierto punto dije ‘¿Y si monto con una sola pierna qué?’, entonces hacía rodillos con una sola pierna, yo creo que igual un poquito de todo eso como que ayudó, espero", agregó.

"En 10 días viajo a Europa"

Egan Bernal habló de sus próximos retos en el calendario ciclístico. Confesó no saber cuál será la siguiente carrera en participar, pero destacó el apoyo del Ineos. Es más, reveló que Rod Ellingworth, subdirector del equipo, le manifestó que todavía tiene tiempo para prepararse para las grandes vueltas del año.

"Rod me dijo, ‘si tiene que parar una semana o dos semanas, hágale tranquilo que la temporada es larga’, y sí, quedan muchos entrenamientos para Tour, Vuelta, Lombardía y el equipo me tiene confianza en el hecho de que, yo creo que soy muy responsable y profesional y hago lo mejor posible. El equipo me ha dado respaldo total, ahora seguir entrenando, que la rodilla siga respondiendo y seguir trabajando y entrenando bastante. Voy a estar acá en Colombia 10 días y viajaré a Europa y mirar a ver qué carreras hay dependiendo del estado de forma que he perdido. Puedo ir allá e irme midiendo para tomarme confianza".

Por último, Egan Bernal reconoció que a principio de año se sentía en optimas condiciones para volver competir en alto nivel, pero luego, en la Vuelta a San Juan, se dio cuenta que sus compañeros y rivales estaban en un mejor estado de forma físico, pero también aseguró que le sorprendió haber logrado buenos resultados en las primeras etapas de la carrera argentina.

Le puede interesar: Lamentable: robaron a promesa del ciclismo nacional y no podría viajar al exterior

"Por sensación estoy bien, pero siempre queda la duda. Llegué a Argentina y Brandon (Rivera) y Dani (Martínez) estaban andando muchísimo y me bajaron la caña e iban a tope. Yo me iba a delante y los ‘hijuemadres’ me pasaban, entonces dije, estoy mal, me entró la duda. Entrenar es una cosa y carrera es otra cosa. Sin embargo, tuve la sensación de que estoy bien", dijo.

"En la etapa de la montaña me dolió la rodilla. No pude estar con (Miguel Ángel) López porque está en otro nivel, pero sí me dolía mucho la rodilla, terminé con mucho dolor y ni podía subirme solo a la busetica. Igual me dio confianza, después de todo lo que ha pasado estoy ahí. Iba a ser cuarto y con toda la temporada por delante", concluyó.

Siga viendo: Mafe Motas contó cómo se conoció con Egan Bernal y respondió si siguen juntos