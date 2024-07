Daniel Muñoz, destrozado tras la expulsión contra Uruguay: “Hoy tengo mi corazón partido en dos”

Colombia es una verdadera fiesta. Luego de 23 años de intentos, caídas, fracasos y varias burlas, la Selección Colombia de Fútbol logró el tiquete directo para la final de la Copa América 2024, lo que hizo que cada rincón del territorio nacional se pintara de amarillo, azul y rojo, haciendo que una vez más todo el país se volviera a unir por un solo objetivo.

Sin embargo, no todo es alegría en el entorno de la Selección Colombia, pues a pesar de lograr el tiquete a la gran final, Daniel Muñoz, jugador que salió expulsado contra Uruguay, se mostró dolió por lo sucedido en Charlatte y perderse la gran final contra la Selección de Argentina el próximo domingo 14 de julio.

Mensaje de Daniel Muñoz tras salir expulsado contra Uruguay

Por medio de su cuenta de Instagram, Daniel Muñoz dejó un sentido mensaje a todos sus compañeros y aficionados de la Selección Colombia. En primera instancia, el lateral dejó claro que se siente triste por lo sucedido contra los Charrúas, pero agradecido con sus compañeros por los sacrificios que hicieron para lograr el tiquete a gran final.

“Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, que huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos) que a pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien, otros días no tan bien”, añadió el antioqueño.

Además, el antioqueño lamentó perderse el compromiso contra la Selección Argentina, pero confía plenamente en todos sus compañeros para poder cumplir el sueño de todos los colombianos, el cual es obtener la segunda Copa América para la tricolor en toda su historia.

“Hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país, me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba COLOMBIA”, finalizó el defensa.

Compañeros de la Selección Colombia levantaron el ánimo a Daniel Muñoz

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer un video en donde todos los jugadores de la Selección Colombia tratan de levantarle el ánimo a Daniel Muñoz al finalizar el partido. En las imágenes, los compañeros del antioqueño lo levantan y trata de sacarle una sonrisa, luego de su expulsión contra los Charrúas.

Sin ninguna duda, este tipo de acción deja ver la familia que se ha armado dentro de la Selección Colombia.