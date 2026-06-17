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¡Pegó en el palo! Luis Díaz casi pone el primer gol de Colombia ante Uzbekistán

Hasta el minuto 30', llegó la primera opción clara de gol para Colombia frente a Uzbekistán. Luis Díaz puso a temblar el arco del rival.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
09:36 p. m.
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La Selección Colombia tuvo una de las opciones más claras del primer tiempo en su debut frente a Uzbekistán por el Mundial 2026.

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Cuando el partido parecía entrar en una dinámica lenta y con pocas emociones, Luis Díaz estuvo a centímetros de abrir el marcador y desatar la celebración de los miles de aficionados colombianos presentes en el estadio.

Hasta ese momento, el encuentro había sido bastante cerrado, con pocas llegadas de peligro y mucha disputa en la mitad del campo. Sin embargo, una jugada de calidad cambió el ritmo del compromiso y estuvo cerca de darle la ventaja al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El remate de Luis Díaz que silenció al estadio

La acción ocurrió sobre el minuto 30 del compromiso. Jhon Arias encontró un espacio y filtró un gran pase para Luis Díaz, quien recibió con libertad y encaró el arco rival.

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El atacante colombiano definió con pierna izquierda buscando el palo más lejano del guardameta uzbeko. La ejecución fue precisa y parecía terminar en gol, pero el balón terminó impactando el poste. Para fortuna de Uzbekistán, el rebote quedó en poder del arquero, que evitó cualquier intento posterior de la Tricolor.

La jugada despertó a los aficionados y se convirtió en la acción más destacada de un primer tiempo en el que las oportunidades brillaron por su ausencia.

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Para este compromiso, Néstor Lorenzo apostó por una alineación que combina experiencia y talento ofensivo. Camilo Vargas ocupó el arco, mientras que Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica conformaron la línea defensiva.

En el mediocampo aparecieron Jhon Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jefferson Lerma, dejando en ataque a Luis Suárez y Luis Díaz.

Precisamente, el extremo colombiano volvió a demostrar por qué es una de las principales figuras del equipo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro lo convierten en una de las grandes esperanzas de Colombia en esta Copa del Mundo, aunque en esta ocasión el palo le negó el grito de gol.

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