¡Futuro incierto! David Ospina en la carpeta de un equipo de Arabia Saudita

Pasan los días y el futuro de David Ospina todavía es incierto, teniendo en cuenta que el contrato del guardameta colombiano finaliza en el mes de junio con el Napoli. Además desde Italia aseguran que el arquero de la Selección Colombia no sería prioridad para las directivas del equipo italiano y por tal motivo tendría una inminente salida del equipo ‘celeste’.

A pesar de estar en carpeta de varios equipos europeos, el futbolista no ha definido su futuro y según dio a conocer Rudy Galetti, periodista italiano, el equipo Al-Nasr SC de Arabia Saudita, tendría una oferta vigente por el arquero de 33 años desde el mes de enero y en la actualidad el equipo del Medio Oriente seguiría muy de cerca la situación que vive Ospina.

El equipo Al-Nasr SC es dirigido por el estratega Salem Busamah, quien fue el encargado de pedirle a las directivas del equipo de Arabia, el fichaje del guardameta antioqueño, ya que, durante la presente temporada, los actuales arqueros Ahmed Shambih y Abdullah Al Tamimi, no han podido ser consolidados en el once titular del equipo, generando una gran inconformidad entre los hinchas.

🚨✅ No surprise from January 9th: #AlNasr contiue to be interested in David #Ospina and the offer sent to the 🇨🇴 player is still in place. 🇸🇦



🔵 The #Napoli goalkeeper is still thinking about his future: no decision has yet been made. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato https://t.co/3HXlfWwH3b