Firmino destacó su buena relación con Luis Díaz: "Hablamos 'Portuñol'"

Luis Díaz se ha ganado el respeto de sus compañeros y el cariño de los hinchas de Liverpool en cuatro encuentros, donde uno de ellos ya anotó ya además ha demostrado la razón por la cual el técnico alemán Jürgen Klopp lo fichó.

Además, varios de sus compañeros han tenido elogios con él y el último ha sido el atacante brasileño Roberto Firmino, quien destacó su buena relación con el colombiano.

Hablamos Portuñol. Hablo un poco de español, no es perfecto, él habla un poco de portugués, así que nos las arreglamos. Ha causado una muy buena primera impresión

El delantero de la selección brasileña que se recupera de una lesión, destacó la calidad y el lado personal de ‘Lucho’ Díaz.

Tenemos grandes expectativas de que realmente ayude al equipo

"Sabíamos de su calidad y de la gran persona que es. Es un tipo muy agradable y definitivamente ayudará en muchos juegos esta temporada. Se mostró en el primer juego con una asistencia y metiéndose en el área de manera efectiva, y ganamos el partido. Tenemos grandes expectativas de que realmente ayude al equipo y depende de nosotros ayudarlo a adaptarse al equipo"

Firmino y su competencia con Luis Díaz

Por último, siendo consciente de que el colombiano es ‘rival’ al momento de ocupar un puesto en el once titular de Klopp, el brasileño aseguró que “el grupo es lo primero”.

Es una competencia sana y el técnico decide el once inicial

"Tenemos tantos grandes jugadores que han demostrado que pertenecen al once inicial. Es una competencia sana y el técnico decide el once inicial. Respeto su decisión. Siempre quiero estar contribuyendo al equipo jugando primero y pelearé por mi lugar entrenando duro y dando lo mejor de mí. Tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo en los últimos partidos: ayudar con la marca en particular, tácticamente y también con goles. Me exijo mucho. Pienso primero en el equipo y luego en las cosas individuales, el grupo es lo primero"

