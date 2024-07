David Ospina recibió una dolorosa bienvenida al FPC: Felipe Acosta le hizo un terrible 'bloqueo'

Este martes 30 de julio, Atlético Nacional recibió a La Equidad para disputar un duelo adelantado por la novena fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-II. Los dirigidos por Alexis García amargaron el regreso de David Ospina, pues se impusieron por 0-1 en el Atanasio Girardot. El arquero de la Selección Colombia tuvo cierta responsabilidad en el gol 'asegurador' y sufrió un terrible golpe contra Felipe Acosta.

Después de no ser convocado por Pablo Repetto para las primeras cuatro jornadas (vs. Alianza F.C, América de Cali, Millonarios y Once Caldas), Ospina figuró en el '11' del entrenador uruguayo. El guardameta con pasado en Arsenal, Nápoles y Niza reemplazó a Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien se había reportado con buenas actuaciones en el inicio del Clausura 2024.

Ospina, jugador con más partidos en la 'tricolor' (129), tuvo un arranque complicado en el 'coloso de la 74'. Al minuto 15', Amaury Torralvo hizo estragos por la banda izquierda y ejecutó un preciso centro antes de que llegara la marca de Juan Zapata. El envío superó a los zagueros 'verdolagas', Acosta le 'ganó la espalda' a Samuel Velásquez y cabeceó a placer.

David Ospina y su flojo regreso con Atlético Nacional

El cabezazo del volante bogotano llevó buena potencia, pero le faltó dirección. Ospina intentó rechazar el peligro, pero no pudo acomodar bien sus brazos y el balón terminó al fondo de la red. Silencio en la capital antioqueña.

Al 27', David Camacho amagó un remate desde un tiro libre, le tocó levemente la esférica a Élan Joshep Ricardo, quien desenfundó un derechazo que pasó cerca de la cabeza de Jorman Campuzano. Ospina logró reaccionar y se reportó con una buena atajada, sin dar rebote. El guardapalos nacido en Itagüi intentó sacar rápidamente, pero se estrelló contra la humanidad de Acosta.

Ospina 'encendió las alarmas', pues se quedó tendido en el piso con claras muestras de dolor. Entretanto, Luis Matorel amonestó al mediocampista capitalino.

David Ospina sufrió un duro golpe en Nacional vs. La Equidad: video