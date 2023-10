Alberto Gamero resaltó el trabajo de Millonarios luego de ganarle a Junior: "este grupo está mentalizado"

Millonarios derrotó a Junior de Barranquilla en un juego válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Con cuatro bajas importantes, Alberto Gamero utilizó algunos jugadores de la cantera, quienes mostraron valentía y compromiso al enfrentarse al cuadro ‘tiburón’. A pesar de las bajas que el equipo tuvo que afrontar tanto por lesiones como por la convocatoria de algunos jugadores a la Selección Colombia, tanto en la categoría Sub-23 como en la de mayores, el equipo bogotano logró llevarse la victoria por 1-0 en El Campín, ante su afición.

El encuentro contra Junior significaba un momento importante para Millonarios, ya que no habían jugado desde el mes de octubre, cuando superaron a Alianza Petrolera en los cuartos de final de la Copa Betplay. Además, era el primer partido después de recibir la triste noticia de que Gustavo Serpa, presidente del club, había perdido a su padre.

Como muestra de respeto, antes de iniciar el partido se guardó un minuto de silencio. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador envió sus condolencias públicas a la familia Serpa. " Aprovecho esta oportunidad para dedicarle este triunfo al doctor Serpa y a toda su familia y mandarle nuestro sentido pésame de los jugadores, el cuerpo técnico, junta directiva. Sentido pésame por el fallecimiento del padre del señor Gustavo”, expresó.

Gamero analizó el juego realizado ante Junior de Barranquilla

En cuanto al análisis del partido, el estratega destacó el plan de ataque del equipo por las bandas, buscando ganar duelos por fuera. “Tuvimos algunos inconvenientes por el sector izquierdo, pero lo compusimos con Arias y Asprilla más adelantado. Fue un partido de trámite donde nosotros debimos haber ganado el partido por más goles en el primer tiempo. En el segundo fue un partido de trámite, opciones claras no las tuvieron ellos, nosotros las tuvimos y sabíamos que eran tres puntos importantes, lo ganamos y vamos a seguir peleando por entrar a los ocho”, resaltó Gamero.

¡Regresamos felices a casa! 🏟️Ⓜ️⚽️🔥 ¡Regresamos felices a El Campín!



¡Muchas gracias Familia Azul! 💙🔝 pic.twitter.com/Lz35Ng6a9k — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 15, 2023

Millonarios le apuesta a los jugadores de la cantera

El entrenador destacó la actuación del tridente de ataque conformado por Guerra, Carvajal y Beckham, resaltando que, a pesar de ser jugadores jóvenes, demostraron su calidad y confianza. También hizo hincapié en el apoyo que brindan los jugadores de experiencia dentro del equipo, quienes respaldan y ayudan a los jóvenes a crecer. “Gamero los pone porque cree en ellos y porque les ve el trabajo durante la semana. Siempre hemos tenido aquí esa confianza, los jugadores de experiencia que nosotros tenemos son jugadores que arropan mucho a los muchachos, les dicen, les hablan, los quieren, ellos se sienten felices. A mí me parece que lo que hicieron fue muy bueno, me deja tranquilo, me deja satisfecho”.

Por otro lado, habló sobre la importancia de saber cerrar los partidos, reconociendo que en ocasiones se puede abrir el juego y correr el riesgo de encajar un gol. Sin embargo, en esta ocasión el equipo logró mantener el control del partido y generar nuevas oportunidades de gol, aunque no todas se concretaron.

El entrenador destacó la responsabilidad asumida por los jóvenes que fueron incluidos en la alineación titular ante las ausencias por lesión y convocatoria a la selección. A pesar de la juventud del equipo, mostraron madurez y estuvieron respaldados por los jugadores más experimentados.

En cuanto al departamento médico, el entrenador informó que se está trabajando en la recuperación de los jugadores lesionados, mencionando específicamente a Montero, Leo Castro, Ruíz, Cataño, Perlaza, Bertel y Fernando Uribe, quienes están en diferentes etapas de rehabilitación y se espera su pronta disponibilidad para los próximos partidos.

Finalmente, el entrenador resaltó la importancia de prepararse para la seguidilla de partidos que se avecina y expresó la confianza en su equipo para llegar a otra final.