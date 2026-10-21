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Flamengo denunció destrozos en el Maracaná horas antes de la semifinal de Libertadores vs. Estudiantes

El club de Río de Janeiro manifestó que los destrozos "demostraron absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial".

Destrozos en el Maracaná Vasco vs. Boca
Foto: TyC Sports

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
01:53 p. m.
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El martes 20 de octubre, Vasco da Gama recibió en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a Boca Juniors por las semifinales de la Copa Sudamericana; el club argentino logró remontar la serie y avanzó a la gran final que se disputará en Barranquilla.

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Días atrás, la sede del partido estaba en duda debido a que el estadio de Vasco no cumplía con los requerimientos establecidos por la Conmebol para recibir partidos de dicha magnitud y hasta último momento se decidió que el partido se jugaría en el mítico Maracaná; en primera instancia, el consorcio Fla-Flu, que maneja las instalaciones del estadio, no había autorizado el préstamo del estadio, pero tras fallos judiciales, se determinó que la semifinal se jugaría ahí.

Un día después del juego, Flamengo denunció graves destrozos en diferentes sectores del estadio y expresó su preocupación debido a la cercanía con el duelo contra Estudiantes de La Plata del próximo jueves 22 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.

Comunicado sobre destrozos en el Maracaná

"Demostraron absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial", es una de las frases que usó Flamengo para describir lo sucedido la noche del martes.

Según los reportes recibidos por el club, cientos de sillas fueron destrozadas, baños y bares fueron vandalizados y estructuras de las rampas de acceso fueron destruidas; además, informaron que los encargados del mantenimiento del estadio están trabajando para reparar los daños y tener el escenario en óptimas condiciones para recibir a más de 70 mil hinchas en el partido del próximo jueves.

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