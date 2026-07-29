Así lucirá el estadio Metropolitano de Barranquilla tras su remodelación: tendrá 74.000 luces LED

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez tendrá una nueva fachada con 74.000 luces LED programables que permitirán proyectar colores, imágenes y animaciones. El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char durante un recorrido por las obras junto al futbolista Luis Díaz.

El estadio Metropolitano de Barranquilla, casa del Junior y de la Selección Colombia, avanza en una de las transformaciones más ambiciosas de su historia. Además de las adecuaciones estructurales que se ejecutan en el escenario deportivo, el proyecto incluirá una fachada inteligente que cambiará completamente su apariencia durante las noches gracias a un moderno sistema de iluminación.

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La novedad fue presentada por el alcalde Alejandro Char, quien recorrió las obras acompañado por el jugador de la Selección Colombia y del Bayern Múnich, Luis Díaz. Durante la visita, el mandatario reveló un detalle que, según explicó, se mantuvo en reserva mientras avanzaba la remodelación.

¿Cómo será la nueva fachada del estadio Metropolitano?

Uno de los principales atractivos del renovado escenario será la instalación de 74.000 luces LED programables sobre su fachada exterior. El sistema permitirá proyectar de forma computarizada diferentes colores, figuras, imágenes, letras, mensajes especiales e incluso animaciones, adaptando la apariencia del estadio según el evento que se desarrolle.

Esto significa que el Metropolitano podrá lucir con los tradicionales colores rojiblancos del Junior, adoptar la identidad de la Selección Colombia o personalizar su imagen para conciertos, espectáculos y otras actividades de gran formato.

A través de su cuenta en X, Alejandro Char compartió una recreación de cómo se verá el estadio una vez finalicen los trabajos.

"¡Con 74.000 luces LED, así lucirá de noche la fachada del Supermetro! Un estadio que será un espectáculo de día y también brillará de noche. Su fachada cobrará vida con más de 74 mil luces LED, que nos permitirá proyectar de manera computarizada colores, imágenes, figuras y mensajes especiales", escribió el alcalde.

¿Por qué la remodelación del Metropolitano es tan importante para Barranquilla?

Más allá de modernizar la infraestructura deportiva, la iniciativa busca convertir al Metropolitano Roberto Meléndez en un nuevo ícono urbano de Barranquilla. Según explicó Char, la idea era mantener la sorpresa hasta que las obras estuvieran lo suficientemente avanzadas para mostrar el resultado esperado.

El mandatario aseguró que la fachada conservará la esencia del Junior con sus tradicionales colores rojo y blanco, pero también ofrecerá la flexibilidad suficiente para transformarse de acuerdo con cada evento.

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Con esta renovación, el estadio no solo aspira a seguir siendo la casa del Junior y de la Selección Colombia, sino también a convertirse en un referente visual de la ciudad y en un escenario preparado para albergar eventos deportivos y culturales con una imagen acorde a los grandes recintos internacionales.