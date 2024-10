"Hay que tener pantalones, ya no es un niño": camarógrafo le respondió al 'Dibu' Martínez

El pasado 10 de septiembre, la Selección Colombia enfrentó a Argentina en un duelo válido por las Eliminatorias Sudamericanas. Los comandados por Néstor Lorenzo se impusieron por 2-1 y reclamaron una importante victoria en el Metropolitano. El duelo estuvo empañado por la agresión que le propinó Emiliano 'Dibu' Martínez a Jhonny Jackson, uno de los camarógrafos, quien habló en exclusiva con Noticias RCN.

51 días después del incidente, el arquero del Aston Villa culpó a Jackson por lo ocurrido en el 'Coloso de la Ciudadela'. "Era necesaria (la agresión), pues era un poco invasivo, se estaba riendo", dijo el arquero de la 'albiceleste' en una conversación con 'DSports'. Cabe resaltar que cuando la FIFA estipuló las dos fechas de suspensión escribió "pido disculpas si ofendí a alguien".

Pues bien, ya cumplida la sanción y en vísperas de la próxima doble fecha desencadenó la polémica. El arquero con pasado en Arsenal justificó su compartimiento y desacreditó lo expuesto por Jackson. El camarógrafo entregó una versión diferente y dio su versión de los hechos, luego de las polémicas declaraciones de 'Dinamita'.

Jhonny Jackson no podía ver al 'Dibu' Martínez

"Reitero lo que siempre dije, nunca le dirigí la palabra. Nunca tuve contacto con él, como lo expliqué en muchas entrevistas. Yo soy operador de steadicam que es un soporte y llevo un monitor. Yo no puedo verlo a él porque estoy viendo el monitor. El plano que yo doy lo tengo que ver por el monitor. Yo no tengo visual con la persona cuando estoy haciendo una toma. El monitor va a la altura de mi cintura, prácticamente estoy viendo el piso", empezó diciendo el experimentado camarógrafo.

"Si hubiera tenido contacto visual yo me doy cuenta que él me va a atacar. Si lo estoy viendo en persona, y veo que me tira el brazo, yo me quito. Por eso fue que le pegó a la cámara, yo voy viendo el monitor. Es increíble que después de dos meses venga a decir eso. Está echándole culpa a los demás por sus malos comportamientos. Qué asuma, cómo viene a decir dos meses después que yo me estaba riendo", agregó.

Jhonny Jackson aconsejó al 'Dibu' Martínez

"Es ridículo, este tipo ya es la tapa. Una persona que es un personaje público, un deportista, debería ser un ejemplo para los niños. ¿Por qué no acepta que cometió un error? Ahora viene a culparme a mí. Es imposible, yo no tuve contacto visual con él. Cuando lo empecé a enfocar desde lejos, nuestra distancia se va reduciendo y siempre voy viendo el monitor. Es mi cuadro, es la transmisión", señaló el encargado de la steadicam.

"La gente del fútbol sabe que esas tomas siempre se hacen al final de los partidos. Invasivo es que yo le ponga el lente en la cara, pero ahí se ve que se tiene que estirar para pegarme y el tipo tiene unos brazos larguísimos. Es ridículo lo que está diciendo. No tiene ninguna base. Yo voy agachado, por eso tengo una persona detrás para que no me caiga. Yo estoy trabajando, no estoy haciéndole señas a los jugadores", afirmó.

"Yo tengo 49 años y se lo puedo decir a él como persona mayor. Hay que tener pantalones, uno no puede andar por la vida echándole la culpa a los demás. Yo también tengo hijos, que coja seriedad, ya no es un niño. Es un ejemplo como deportista, que asuma", concluyó.