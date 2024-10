Completamente abucheado: así ingresó el ‘Dibu’ Martínez a la gala del Balón de Oro

Este lunes 28 de octubre se lleva a cabo la gala más esperada de cada año en cuando al fútbol mundial se trata y con ella, los mejores jugadores del planeta arriban a la capital francesa para conocer al galardonado con el premio superior a todos: el Balón de Oro.

Uno a uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro 2024 fueron llegando hasta la capital de Francia con sus respectivos acompañantes, pero para sorpresa de todos, ningún jugador del Real Madrid se presentó en la ceremonia, debido a que la institución ‘merengue’ estaba segura de que Vinicius Jr. no sería galardonado y ellos creían que era el merecedor de tal premio.

Emiliano Martínez abucheado en París

Los premios a mejor jugador del mundo son otorgados por la revista francesa France Football y otro de los que se llevó todas las miradas a su llegada fue el arquero argentino Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, quien fue completamente abucheado por los hinchas franceses que llegaron hasta el pasillo rojo de la gala.

Teniendo en cuenta que Martínez ha tenido numerosos gestos polémicos durante los últimos meses de su carrera profesional en contra de aficionados e incluso colegas, los hinchas no se lo perdonaron y a su ingreso al evento junto a su esposa, fue abucheado por completo.

Real Madrid no asiste al Balón de Oro

Debido a que el Real Madrid no quiso presentarse a esta importante gala y se trata del club más importante de la historia, inmediatamente la organización decidió pronunciarse.

"Ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado" el Balón de Oro, dijo a la AFP uno de los organizadores de la ceremonia, que el Real Madrid decidió boicotear al pensar que Vinicius no será coronado.

"Todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato", añadió esta fuente, recordando las estrictas normas de confidencialidad que se decidieron para esta edición de 2024, cuyos ganadores se conocerán en una gala en París este mismo lunes.

Convencido de que su atacante brasileño Vinicius no será el ganador del premio, pese a partir como favorito, el Real Madrid decidió no viajar a la capital francesa y no tendrá delegación en el Teatro del Châtelet.