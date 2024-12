'Dibu' Martínez tapó con un dedo fracturado en Aston Villa vs. Brentford: impresionantes fotos

Este miércoles 4 de diciembre, Aston Villa recibió a Brentford para disputar un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League 2024/25. Los dirigidos Unai Emery, quienes venían de sufrir una dura derrota (3-0) contra Chelsea en la última jornada, enderezó el camino y se impuso por 3-1. Emiliano 'Dibu' Martínez dio de qué hablar en Birmingham pues atajó con un dedo fracturado y se reportó con buenas salvadas.

Los 'villanos' controlaron el partido de principio a fin y lograron una valiosa victoria, para recuperar la confianza. Anotaron tres goles en cuestión de 13' minutos y liquidaron rápidamente el encuentro. Morgan Rogers (21'), Ollie Watkins (penalti, 28') y Matty Cash (34') vencieron el arco custodiado por Mark Flekken para desatar el júbilo entre la afición local.

Martínez, quien tuvo que abandonar el partido contra los 'blues' al 45' luego de sufrir una lesión en su mano izquierda, no quiso perderse el compromiso y protegió el arco del Aston Villa. Al 54', Mikkel Damsgaard le anotó un gol a 'quemarropa', el cual no alteró el destino de este compromiso. El arquero de la Selección Argentina lleva siete partidos consecutivos sin vallas invictas, pues la única que ha conseguido data del pasado 6 de octubre, día en el que igualaron 0-0 vs. Manchester United.

Los números de 'Dibu' Martínez en 2024 con Aston Villa

A 'Dinamita' le han anotado 22 goles en los primeros 14 partidos del rentado inglés, una cifra floja comparada a la que ostenta en Champions League: un gol en cinco partidos y cuatro vallas invictas. Martínez se fue ovacionado del Villa Park por su compromiso y profesionalismo, pues no cualquier guardameta se arriesga a recaer en una lesión contra un rival de mitad de tabla.

Los 'villanos' que venían de sumar un punto en sus últimos cuatro partidos, 'escalaron' hasta la séptima posición. Acumulan 22 puntos y tienen la ilusión de mantener la senda victoriosa para entrar a zona de clasificación para certámenes organizados por la UEFA.

Fotos de la fractura de 'Dibu' Martínez antes de Aston Villa vs. Brentford