Los clubes del FPC que recibirán dinero por millonario fichaje de Mayra Ramírez al Chelsea

El fútbol femenino colombiano sigue más de moda que nunca y promete ser una potencia a nivel mundial. ¿Por qué no? Hace dos semanas Linda Caicedo fue elegida como la segunda mejor futbolista del planeta en la gala de los premios The Best, entregados por Fifa, siendo superada solo por la española Aitana Bonmatí.

Ahora, la que pone de nuevo en alto el fútbol femenino del país es Mayra Ramírez, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia en la categoría de mujeres luego de que el Chelsea desembolsara 450.000 euros al Levante, más otros 50.000 euros que podrían darse en caso de que la delantera cumpla algunos objetivos.

Es decir que en total la transacción podría alcanzar los 500.000 euros y así superará los 450.000 de la transferencia de la británica Keira Walsh al Barcelona en septiembre de 2022 proveniente del Manchester City.

¿Clubes en los que jugó Mayra Ramírez en el FPC recibirán dinero?

Aunque no se compara con los montos en los fichajes del fútbol masculino, el de Mayra Ramírez marca un precedente para que las mujeres se sigan abriendo un camino importante en el balompié mundial y con el avance de su liga puedan tener los mismos privilegios y reglamentos que en los hombres.

Por ejemplo, las desventajas no solo son para las jugadoras sino también para los clubes. Un gris que siempre ha existido en el fútbol femenil ha sido la forma de repartir el dinero de una transferencia. En el masculino, los clubes formadores de los jugadores tienen derecho a un porcentaje de la transacción, un modelo conocido como 'mecanismo de solidaridad' que se tenía pensado que no aplicaba en la categoría femenina.

Duda resuelta: sí existe el 'mecanismo de solidaridad' en fútbol femenino

Sin embargo, eso queda desmentido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de Fifa, en el que marca las diferencias entre indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. La primera sí está prohibida para el fútbol femenino, pero la segunda no, y ahí es donde varios clubes colombianos tienen que estar atentos para sacar su 'tajada' en la transferencia de Mayra Ramírez al Chelsea.

De acuerdo al reglamento de Fifa, "la indemnización por formación se pagará al club o clubes formadores de un jugador: 1) cuando el jugador se inscriba por primera vez como profesional y 2) por cada transferencia del jugador profesional hasta el fin del año natural en el que cumple 23 años. La obligación de pagar una indemnización por formación surge, aunque la transferencia se efectúe durante o al término del contrato", y hace la precisión de que estos principios "no serán aplicables al fútbol femenino".

En tanto, sobre el mecanismo de solidaridad, dispone que "si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club o los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior", y en este caso sí es aplicable para el fútbol femenino. Ahora, ¿qué clubes colombiano y cuánto dinero recibirán por el fichaje de Mayra al Chelsea?.

El dinero que Medellín y Fortaleza recibirán por transferencia de Mayra Ramírez a Chelsea

De acuerdo al anexo 5 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de Fifa, en el que desglosa los detalles del mecanismo de solidaridad, el 5 % del monto total de una transferencia debe ser distribuido "como contribución de solidaridad entre el club o los clubes que a lo largo de los años hayan formado y educado al jugador". Este mecanismo comprende a los clubes en los que un jugador estuvo entre los 12 y 23 años.

Es decir, y para decirlo de manera más clara, los clubes en los que Mayra Ramírez jugó entre ese periodo de edad, recibirán un dinero que se dividirá del 5 % de los 500.000 euros que pagó el Chelsea al Levante de España por su transferencia. O sea, son 250.000 los que se dividirán a dichos equipos.

Los clubes que se verán beneficiados por este mecanismo de solidaridad son Real Pasión, Fortaleza, Independiente Medellín (Colombia) y Sporting de Huelva (España). La repartición de esos 250.000 será de la siguiente manera de acuerdo al reglamento de Fifa. 5 % para cada club en el que Mayra jugó cuando tenía 12 años, otro 5 % para el que jugó a los 12 años y lo mismo a los 14 y 15 años.

Desde los 16 a los 23 años la forma es la misma, pero ahora con un 10 % de esos 250.000 euros. Es decir, 10 % para el club en el que Ramírez jugó a los 16 años, otro 10 % para el que jugó a los 17, y así sucesivamente hasta llegar a los 23 años.