"Muchas lágrimas": Jürgen Klopp tuvo una emotiva despedida con Luis Díaz y el resto de la plantilla

Este viernes 26 de enero, la comunidad de Liverpool sufrió un 'sacudón' inesperado. Jürgen Klopp anunció su salida del club, una vez finalice la temporada 2023/24. "Me estoy quedando sin energía", dijo el estratega alemán, quien llegó a Anfield el 8 de octubre de 2015. Luis Díaz y todos sus compañeros se vieron emocionalmente afectados por la decisión de su mentor.

Klopp marcó una época en el conjunto de Merseyside y se convirtió en uno de los entrenadores más laureados en la historia del club, 'sentándose en la mesa' de leyendas de la talla de Bob Paisley, Kenny Dalglish y Bill Shankly. Ganó una Champions League después de 14 años de espera y levantó la Premier League, por primera vez en 30 años. Además, conquistó el Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, FA Cup, EFL Cup y Community Shield.

Liverpool pudo competirle 'mano a mano' al Manchester City y volvió a gozar de la gloria deportiva a nivel europeo. Cabe resaltar que dos años de vencer a Tottenham Hotspur en la final de la Champions League se clasificó a una nueva final. En la campaña 2021-22 se le escapó la 'Orejona', luego de perder 1-0 contra el Real Madrid. 'Lucho' fue titular esa noche en el Stade de France.

¿Cómo fue la despedida de Jürgen Klopp y los jugadores de Liverpool?

"No estoy tan emocionado como cuando acabe el último día. La reacción de los jugadores fue muy buena, saben que no digo cosas así y me voy corriendo. Hablé con ellos en grupo y con alguno individualmente. He tenido muchas conversaciones en los últimos días con muchas lágrimas, es normal después de tanto tiempo", señaló el exDT de Borussia Dortmund en una emotiva rueda de prensa.

Jürgen Klopp pensó que llegaría hasta 2026

"Estaba convencido al 100% de que iría hasta 2026. Calculé mal mi nivel de energía y tenemos que cambiar. Estoy convencido de que es el mejor momento para tomar una decisión así", concluyó el estratega nacido en Stuttgart, de 56 años.